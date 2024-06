Incarico comunicazione "Tutto è Possibile" a ex candidata FI, dubbi delle opposizioni

BRINDISI - A occuparsi della promozione e del servizio di comunicazione del progetto "Tutto è possibile", del Comune di Brindisi, ci penserà una personalità vicinissima all'Amministrazione stessa e in particolare a Forza Italia. E le opposizioni chiedono chiarimenti. Non mettono in dubbio le competenze dalla professionista, né la "modalità di selezione conforme alle normative vigenti, utilizzando la piattaforma telematica per garantire trasparenza e correttezza nel processo di selezione e negoziazione dell'operatore economico. Tuttavia, proprio per trasparenza e correttezza, ci aspettiamo di conoscere, come prevede la legge, quali siano le qualificazioni professionali della vincitrice, l'esperienza e la capacità professionale già conseguita e le 'documentate esperienze pregresse del soggetto economico aggiudicatario, che si configurino idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali'".

Il sindaco Giuseppe Marchionna, raggiunto telefonicamente da BrindisiReport, oltre a ricordare che si parla di una determinazione, spiega che è certo della correttezza dell'operazione. "E inoltre questa Amministrazione non guarda al segno politico di un professionista, ma alle competenze. Ci sono casi recenti che riguardano esperti assolutamente lontani dalla nostra area politica". Il comunicato delle opposizioni è firmato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza Cittadina, Alleanza Verdi/Sinistra-Brindisi Bene Comune, Movimento Regione Salento, Attiva Brindisi. La professionista, mai citata per nome nella nota, è Gilda Pagnozzi, responsabile cittadina di Azzurro Donne della compagine di Forza Italia.

I fatti: la determinazione

Prima di opinioni e polemiche, i fatti: la relativa determinazione risale al 12 giugno scorso e ha per oggetto la procedura telematica negoziata per l'affidamento della promozione e del servizio di comunicazione del progetto. "Tutto è possibile" "ha previsto la richiesta di finanziamento (che risale all'Amministrazione Rossi, ndr) pari a 304.320 euro funzionale alla realizzazione delle azioni di progetto che intendono sostenere l'impegno del Comune nel costruire una vera città educante partendo dalle carenze relative alla povertà educativa e culturale", si legge nel documento. Su tre candidati che si sono presentati, uno ha rinunciato. All'esito dei colloqui, viene dato atto che "la dottoressa Gilda Pagnozzi è risultata la professionista più idonea sulla base delle competenze specifiche previste dal profilo richiesto nonché delle capacità attitudinali relative all'oggetto dell'incarico", per un compenso previsto pari a 20.500 euro.

La posizione delle opposizioni

Fermo restando che le opposizioni non puntano il dito contro Pagnozzi, né mettono in dubbio la procedura, recita la nota: "Riteniamo sia fondamentale che l'Amministrazione comunale giustifichi in modo cristallino la scelta effettuata. La trasparenza nella gestione della cosa pubblica è imprescindibile, soprattutto quando, come in questo caso, si tratta di incarichi conferiti a persone che hanno ruoli pubblici in partiti politici della maggioranza di governo cittadino. I cittadini di Brindisi hanno diritto a sapere se la procedura di selezione è stata davvero imparziale e basata esclusivamente su criteri di competenza e di documentata esperienza nell'ambito di riferimento. Chiediamo quindi all'Amministrazione comunale di Brindisi di rendere pubbliche tutte le informazioni relative a questa selezione, per garantire la massima trasparenza e dissipare ogni possibile dubbio su favoritismi o conflitti di interesse. Solo attraverso una gestione trasparente e corretta possiamo assicurare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche".

E quella del sindaco Marchionna

Il sindaco Giuseppe Marchionna, dal canto suo, ha proceduto a contattare la dirigente che ha seguito la procedura, che al momento si trova lontana da Brindisi, tra l'altro. In questo modo potrà rendere edotti i membri dell'opposizione, ma si dimostra tranquillo sulla trasparenza delle procedure. La chiosa, in risposta alla polemica, da parte del sindaco, è la seguente: "Io ho già dimostrato in questo anno di non aver guardato alle appartenenze, tant'è vero che buona parte delle indicazioni - soprattutto nel settore delle politiche comunitarie - sono state a vantaggio di persone notoriamente non vicine al centro-destra. Gli esempi di ciò che dico sono anche recenti. Sottolineo in maniera decisa lo scadimento di stile e l'incarognimento di questa opposizione che evidentemente non ha altro a cui attaccarsi. I beneficiari, incaricati dal dirigente, non dalla Giunta, tanto meno da me, sono largamente in maggioranza quelli che non fanno riferimento a questa area politica. Noi privilegiamo le competenze tecniche e le capacità progettuali rispetto alle appartenenze. Questo tipo di atteggiamento lo lasciamo a chi pensa di essere ai tempi del Pcus (Partito Comunista dell'Urss, ndr) degli anni Cinquanta", conclude il primo cittadino.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.