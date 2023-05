Campagna elettorale al forcing finale: Conte torna a Brindisi, Lollobrigida e Ferrante per Marchionna

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio a Brindisi. Si intensificano gli appuntamenti con i big della politica.

Giuseppe Conte torna a Brindisi. Dopo il comizio svoltosi lo scorso 29 aprile in piazza Vittoria, il leader del Movimento 5 stelle sarà il protagonista di un appuntamento elettorale a sostegni del candidato sindaco Roberto Fusco, in programma per venerdì 12 maggio, alle ore 19.30, in piazza Stano, al rione Paradiso.

Domani il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida (foto in basso, da Wikipedia), alle ore 20.15, presso l'hotel Palazzo Virgilio, incontrerà i candidati consiglieri di Fratelli d'Italia. Sarà presente anche il candidato sindaco Pino Marchionna.

Nella giornata di domani (mercoledì 10 maggio) farà tappa a Brindisi il sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, Tullio Ferrante (foto in basso). Il deputato di Forza Italia, a supporto del candidato sindaco Giuseppe Marchionna, alle ore 13.30 visiterà i siti delle opere portuali finanziate dal fondo complementare del Pnrr. Prevista anche una visita presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e un incontro via web con il presidente dell’ente, Ugo Patroni Griffi.

Alle ore 15, presso il Grande albergo internazionale, incontrerà gli operatori portuali brindisini e il candidato sindaco Marchionna. Alle ore 16.30, incontro con i candidati di Forza Italia, presso il comitato di Fi in corso Garibaldi.

Articolo aggiornato alle ore 19 (la visita del ministro Lollobrigida)