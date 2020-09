Fitto atteso a Carovigno ed Ostuni. Domani tour di Scalfarotto

Raffaele Fitto

Archiaviata la presentazione della lista di Fratelli d'Italia della provincia di Brindisi, che si è svolta domenica 30 agosto al porticciolo turistico con la presenza della leader nazionale, Giorgia Meloni, il candidato presidente della coalizione di centri destra, Raffaele Fitto, torna in terra Brindisina questo pomeriggio, per raggiungere Carovigno ed Ostuni.

Alle ore 19, infatti, incontrerà a Carovigno il candidato al consiglio regionale nella lista "La Puglia domani", Arcangela Raffaella Semeraro (corso Vittorio Emanuele, 6). Mentre, alle ore 19.45 sarà ad Ostuni con il candidato al consiglio regionale nella stessa lista, Giovanni Zaccaria (viale Pola).

Nella giornata di domani, invece, Fitto, alle ore 19.30, sarà a Ceglie Messapica per incontrare il candidato sindaco Angelo Palmisano.

Ivan Scalfarotto

Domani, Giovedì 3 settembre Ivan Scalfarotto, candidato Presidente alla Regione Puglia di Italia Viva, farà tappa nella provincia di Brindisi. Durante la giornata di appuntamenti, Scalfarotto accompagnato da Tiziana Palmisano, coordinatrice provinciale di Italia Viva Brindisi, visiterà gli stabilimenti di alcune aziende del territorio distintesi, nel corso degli anni, come vere eccellenze pugliesi. L’occasione sarà utile per un confronto diretto del candidato Presidente di Italia Viva con le realtà imprenditoriali per raccoglierne le istanze ed eventuali proposte a sostegno di chi con il proprio lavoro crea ricchezza e opportunità per la regione.

La giornata inizierà a Pezze di Greco (Fasano) proseguirà, poi, a Cisternino e Ceglie Messapica, dove Scalfarotto inaugurerà sedi e comitati di Italia Viva. A Brindisi, infine, si svolgerà l’evento conclusivo della giornata: presso Palazzo Virgilio. Ivan Scalfarotto dialogherà con Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva, sui temi legati all’Europa. “Italia Viva è l’unica proposta riformista e convintamente europeista all’interno del panorama politico nazionale. - ha dichiarato la coordinatrice Tiziana Palmisano - Abbiamo visto l’importanza di essere in Europa e, soprattutto, di credere nell’Europa: Ivan Scalfarotto è l’unico candidato in Puglia dichiaratamente a favore del MES, che ha diligentemente spiegato l’importanza di accedere ai fondi europei per migliorare la qualità del servizio sanitario regionale. Come dichiarato da Matteo Renzi, un governo europeista fa bene all’Italia. Allo stesso modo, un governo regionale europeista che si pone con piglio pragmatico di fronte ai problemi, rappresenta “il vero bene per la Puglia” - ha concluso la coordinatrice.

Nicola Cesaria

Giovedì 3 settembre , alle ore 11:00, presso la sede di via Porta Lecce 134, verrà presentata la lista Lavoro Ambiente Costituzione. Sarà presente il candidato presidente Nicola Cesaria e i candidati della provincia di Brindisi. Sarà l'occasione per esporre una visione critica su alcuni temi che riguardano il territorio della città e della provincia.