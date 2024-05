Elezioni Europee: a Ostuni incontro con il segretario nazionale Psi, Enzo Maraio

OSTUNI – “Il sud che conta in Europa”. Questo il tema di un incontro con Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, candidato alle elezioni europee in programma l’8 e 9 giugno, come capolista di “Stati uniti d’Europa, in programma per venerdì 24 maggio, alle ore 18.30, presso Palazzo Roma (ex cinema teatro Roma), in via Tanzarella Vitale, a Ostuni. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionale del vicesindaco della Città Bianca, Giuseppe Tanzarella, e dei consiglieri e assessori del gruppo del Psi. Previsti inoltre gli interventi di Domenico Tanzarella, Alberto Redesco e Luigi Iorio.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui