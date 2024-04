Il ministro Locatelli a Ostuni: "La Nostra famiglia un valore aggiunto per l'Italia"

OSTUNI - "La Nostra Famiglia è un valore aggiunto per tutto il territorio italiano e un riferimento per tante famiglie”. Il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, stamattina (lunedì 22 aprile) è stata accolta presso la sede di Ostuni del centro di ricerca e riabilitazione. L’incontro è stato organizzato da Vincenzo Falabella, presidente dell'associazione nazionale Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap).

Presenti anche il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, il vicesindaco di Ostuni, Giuseppe Tanzarella, il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e il consigliere provinciale Domenico Tanzarella.

In riferimento agli obiettivi del G7 “'Inclusione e Disabilità” che si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre 2024, il ministro spiega: “Di persone e di inclusione bisogna parlare sempre”. “Bisogna farlo in tutti i modi: dalle cose più piccole alle cose più grandi che sono ad esempio la riforma che stiamo portando avanti, ma fino alle cose grandissime di altissimo livello, come l'incontro tra leader mondiali che discutono dei vari temi, e quindi un settore sarà dedicato all'inclusione e alla disabilità per far capire anche quello che è il modello italiano".

Locatelli ha rimarcato l’importanza di "eliminare la frammentazione tra gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali, significa mettere la persona al centro e rispettarla”. In riferimento all'ultimo decreto attuativo approvato dal consiglio dei ministri nei giorni scorsi della legge delega in materia di disabilità, aggiunge: “Quando si tratta di una malattia, di un percorso di cura complesso, c'è sempre una persona con una sua dignità che deve essere presa in carico globalmente. E' uno grande sforzo che dobbiamo fare a tutti i livelli istituzioni. E l'introduzione del 'Progetto di vita' da questo punto di vista può portare una svolta, la debba spingere".

"Inizieremo presto con la formazione con 20 milioni di euro che metteremo a disposizione: in maniera capillare perchè - ha sottolineato - dobbiamo formare all'utilizzo di questo sistema. Non saranno più le persone a doversi rivolgere ai singoli enti, ma sarà un lavoro di squadra intorno ad un tavolo di equipe multidimensionale che deve dare immediatamente le risposte e attivare i servizi senza che persone e le famiglie perdano ancora tempo".

La ministra si è confrontata con le diverse professionalità che operano nell'ambito di specifici interventi di riabilitazione delle persone con disabilità, specie quelle colpite in età evolutiva (bambini e giovani). Sono 28 le sedi in Italia. "La Nostra Famiglia è un valore aggiunto per tutto il territorio italiano e un riferimento per tante famiglie. E' strategico - ha concluso - perché passiamo dal tema della ricerca a quello della riabilitazione, ma con una dimensione sociale, relazione e umana nei confronti della presa in carico del bambino che è davvero fondamentale".

