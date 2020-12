Commissioni regionali: Amati e Vizzino ottengono due presidenze

BRINDISI - Con l'avvio della XI legislatura il consiglio regionale ha proceduto oggi, mercoledì 9 dicembre, alla costituzione e insediamento delle sette commissioni consiliari permanenti, così come previsto dal regolamento interno, nelle quali ogni gruppo consiliare ha designato i propri rappresentanti. Per quanto riguarda i rappresentanti brindisini in maggioranza, Fabiano Amati è stato riconfermato presidente della commissione bilancio e programmazione, mentre Mauro Vizzino è stato nominato presidente della commissione sanità. Infine, il consigliere Alessandro Leoci è stato nominato vicepresidente della II commissione consiliare, segretario della VI e commissario della II.

Fabiano Amati, riconfermato presidente della commissione bilancio e programmazione

"Nella lingua spagnola pare che il concetto del bilancio si esprima con la frase 'pianificazione dei presupposti - afferma Amati - cioè prima di ragionare di qualsiasi cosa è opportuno capire se si disponga delle risorse, perché 'nessun pasto è gratis'. Infatti non esistono fondi pubblici, ma solo una cassa pubblica dove vengono depositati fondi privati (tasse) conseguiti attraverso il sudore della fronte delle persone.

Averne dunque riguardo a queste risorse e fare in modo che siano spese bene e rapidamente è una importantissima responsabilità: la più grande responsabilità che si possa avere in una pubblica amministrazione."

Mauro Vizzino, presidente commissione sanità

"Ringrazio i colleghi per il prestigioso e gravoso incarico affidatomi che intendo ricoprire con dedizione e profitto, come già fatto in precedenza, nell'esclusivo interesse dei cittadini pugliesi in questa fase così difficile per la vita di tutti noi". Così Mauro Vizzino, appena eletto presidente della commissione sanità del consiglio regionale pugliese.

Al suo secondo mandato, dopo l'esperienza di presidente della commissione ambiente, il consigliere regionale mesagnese del gruppo dei Popolari mette in evidenza "la necessità di ripensare l'intero sistema sanitario messo a dura prova dalla pandemia per poter assicurare le cure a tutte le patologie". Vizzino rivolge poi "un pensiero alle famiglie che hanno perso i loro cari per il covid e a tutti gli operatori sanitari che, anche a costo della loro stessa vita, si stanno sacrificando senza sosta per garantire assistenza non solo ai pazienti colpiti dal virus". Nei prossimi giorni sarà calendarizzata la prima seduta della nuova consiliatura.

Alessandro Leoci

Il consigliere regionale Alessandro Leoci, il pià giovane tra i consiglieri eletti, del gruppo consiliare "Con Emiliano" è stato nominato vicepresidente della II commissione consiliare, segretario della VI e commissario della II. Rispettivamente tali commissioni riguardano: ambiente, utilizzazione e assetto del territorio, politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, affari generali.

"Sono onorato - ha dichiarato il consigliere Leoci - di essere stato nominato in rappresentanza in tali commissioni. Questi ruoli sono da stimolo a impegnarmi su una pluralità di temi di grande interesse per tutto il territorio".

La composizione di tutte le commissioni

Prima commissione, bilancio e programmazione (programmazione, bilancio, finanze e tributi), 12 componenti. Presidente Fabiano Amati (Partito democratico); vicepresidenti Gianfranco Lopane (con Emiliano) e Saverio Tammacco (la Puglia domani); segretario Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano). Componenti: Paolo Campo, Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Giuseppe Longo (con Emiliano); Giannicola De Leonardis, Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).



Seconda commissione, affari generali (affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia), 12 componenti. Presidente Antonio Tutolo (Con Emiliano); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Luigi Caroli (Fratelli d’Italia); segretario Donato Metallo (Partito Democratico). Componenti: Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli (Partito Democratico); Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano); Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano); Renato Perrini (Fratelli d’Italia); Davide Bellomo (Lega); Rosa Barone (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia).

Terza commissione (Assistenza sanitaria, servizi sociali), 13 componenti: Presidente Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano); vicepresidenti Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico) e Renato Perrini (Fratelli d’Italia); segretario Giuseppe Tupputi (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Michele Mazzarano, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia); Giacomo Conserva, Joseph Splendido (Lega); Marco Galante (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).

Quarta commissione, sviluppo economico (industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura), 12 componenti. Presidente Francesco Paolicelli (Partito Democratico); vicepresidenti Giuseppe Tupputi (Con Emiliano) e Paride Mazzotta (Forza Italia), segretario Francesco La Notte (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Sergio Clemente (Popolari con Emiliano); Antonio Tutolo (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Francesco Ventola (Fratelli d’Italia); Davide Bellomo (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).

Quinta commissione, ambiente, assetto ed uso del territorio (ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale), 12 componenti. Presidente Paolo Campo (Partito Democratico); vicepresidenti Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano) e Joseph Splendido (Lega); segretario Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Giuseppe Longo (Con Emiliano); Francesco Ventola (Fratelli d’Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia); Paolo Soccorso Dell'Erba (Gruppo Misto).

Sesta commissione, politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale (politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione), 12 componenti. Presidente Donato Metallo (Partito Democratico); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Giacomo Conserva (Lega), segretario Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Sergio Clemente, (Popolari con Emiliano); Giuseppe Tupputi (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Luigi Caroli (Fratelli d’Italia); Gianfranco De Blasi (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).

Settima commissione, affari istituzionali (Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali), 12 componenti. Presidente Gianfranco De Blasi (Lega); vicepresidenti Francesco Paolicelli (Partito Democratico) e Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia); segretario Marco Galante (Movimento 5 Stelle). Componenti: Fabiano Amati, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Gianfranco Lopane (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Cristian Casili (Movimento 5 Stelle); Giandiego Gatta (Forza Italia).