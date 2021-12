Contributo da 40.500 euro a società di basket: “Il Comune chiarisca”

FRANCAVILLA FONTANA - Un contributo da 40.500 euro in favore dell’Asd Fortitudo Basket Francavilla 2017 è al centro di una interrogazione consiliare al sindaco Antonello Denuzzo, al presidente del consiglio comunale, Domenico Attanasi, e al segretario comunale di Francavilla Fontana, presentata dai consiglieri Antonio Andrisano (Forza Italia), Maurizio Bruno (Pd) e Nicola Cavallo (Italia Viva). Il contributo, stanziato con delibera di giunta del 30 novembre 2021, mira a sostenere la “realizzazione di attività volte al contrasto della povertà educativa e a sostegno della cultura per l’infanzia e l’adolescenza”. I tre consiglieri non hanno nulla in contrario rispetto a iniziative di questo tipo da parte di associazioni ed enti e apprezzano anche il sostegno da parte dell’amministrazione comunale in favore di associazioni sportive e non che si impegnano in ambito sociale.

Rispetto a questo finanziamento, però, chiedono di sapere: se per l’erogazione di tali contributi sia stato predisposto apposito bando comunale; se siano stati comunque previsti e fissati dall’amministrazione comunale termini e condizioni al fine della presentazione, valutazione e selezione di eventuali progetti e/o istanze; di conoscere l’iter amministrativo seguito nel valutare i progetti eventualmente pervenuti e quali i criteri di scelta adottati ed i presupposti ed elementi individuati, da eventuale commissione o esperti in materia, per il riconoscimento di tale contributo in favore della Ad indicata in delibera e comunque di altri eventuali enti e/o associazioni.

Chiedono inoltre: di conoscere se siano state presentate ulteriori progetti e/o domande da altri enti e/o associazioni sportive, e non, con richiesta di contributo economico e non; di conoscere l’esito e le valutazioni rispetto ad altri eventuali domande in uno ai criteri individuati dall’amministrazione comunale; di conoscere la data di presentazione di altre eventuali istanze, nonché la data di presentazione dell’istanza e/o progetto da parte dell’Asd di cui alla delibera; di conoscere se altri enti e/o associazioni abbiano ottenuto il riconoscimento di un sostegno economico e per quale importo.