"Mancato avvio servizio integrazione scolastica: il sindaco chiarisca"

BRINDISI - Il consigliere comunale Gabriele Antonino (Pri) ha presentato una interrogazione consiliare urgente al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, sul mancato avvio del servizio di integrazione scolastica. "Come è noto – scrive Antonino – domani (giovedì 24 settembre, ndr) prende avvio il nuovo anno scolastico. Ci eravamo augurati che tutto avvenisse nel miglior modo possibile sollecitando l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli alunni minacciata dalla pandemia di Covid-19”.

“Mi avremmo pensato – si legge nel comunicato del consigliere d’opposizione - che addirittura non si sarebbero garantiti da subito alcuni servizi essenziali come l'integrazione scolastica. E' invece accaduto che i dipendenti delle cooperative sociali cui è affidato lo svolgimento di tale servizio abbiano ricevuto disposizioni di non riprendere le attività lavorative in attesa di indicazioni da parte della amministrazione comunale”.

Antonino ha dunque chiesto al primo cittadino “le ragioni di questa mancata ripresa del servizio e i provvedimenti che intende adottare”. “Ricordo che l'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000 – conclude il consigliere - ha attribuito ai comuni le competenze relative all'erogazione di tutti i servizi nonché delle attività assistenziali, compresa l'integrazione scolastica. E che i diversamente abili sono quelli che necessitano di maggior tutela in conseguenza del rischio di contrarre il virus”.