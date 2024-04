Bullismo nel parco, il Pd interroga il Comune su vigilanza e videosorveglianza

BRINDISI – I consiglieri comunali del Pd di Brindisi chiedono all’amministrazione comunale quali azioni intenda intraprendere, dopo l’episodio di bullismo che si è verificato nei giorni scorsi presso parco Di Giulio, dove un ragazzino, in pieno giorno, è stato picchiato da altri ragazzini fra i 12 e i 13 anni. La scena è stata ripresa da un altro minorenne con il suo smartphone. Il video è stato prima postato e poi rimosso sul suo profilo Facebook, da una mamma non direttamente coinvolta nella vicenda. La donna ha spiegato di aver tolto il video per rispettare la privacy della vittima, dopo essersi sentita con la madre del malcapitato. I familiari del minore hanno sporto denuncia in questura. Sull’episodio indaga la polizia.

I consiglieri comunali Francesco Cannalire, Denise Aggiano e Alessio Carbonella, ricollegandosi a questo episodio, rimarcano la situazione allarmante che si registra nella zona del parco, “con i cittadini che lamentano quotidiani episodi di violenza giovanile, schiamazzi, lanci di petardi e aggressioni da parte di gruppi composti da adolescenti”.

I residenti in particolare si dicono “sfiduciati nei confronti delle Istituzioni e preoccupati dalla persistente attività di gruppi di giovani protagonisti di danneggiamenti e aggressioni nei confronti di coetanei e famiglie che frequentano i giardini e le zone limitrofe”. I cittadini, in particolare, “richiedono a gran voce ulteriori interventi quali, ad esempio, una presenza più assidua delle forze dell’ordine, il potenziamento della video-sorveglianza, un presidio fisso all’interno dei parchi”.

Alla luce di tutto ciò, il Pd chiede al sindaco Giuseppe Marchionna e al presidente del consiglio comuna,e, Gabriele Antonino: ”se è intenzione dell’amministrazione avviare un confronto tra Comune, prefettura, Procura, forze dell'ordine, parrocchie, associazioni e scuole per esaminare la problematica ed adottare interventi conseguenti”; “se è intenzione dell'amministrazione potenziare gli interventi di vigilanza e controllo della polizia locale nei parchi pubblici, nei luoghi di ritrovo di giovani e adolescenti, con particolare riguardo al parco Di Giulio, a tutela dei bambini, dei ragazzi, degli anziani e dei residenti della zona, istituendo anche presidi fissi".

E poi: “se è intenzione dell'amministrazione potenziare il servizio di video-sorveglianza con progetti da candidare ai bandi che ciclicamente vengono pubblicati dal Ministero dell’Interno”; “se l’amministrazione ritiene utile attivare i cosiddetti 'educatori di strada’, figure già adottate da altri enti con l’obiettivo di favorire l'ascolto e il coinvolgimento dei giovani”.

