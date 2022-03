Gabriele Antonino: "Anziani privati di luoghi di socialità a Brindisi e Tuturano"

BRINDISI - Il capogruppo del Partito repubblicano di Brindisi, Gabriele Antonino, ha presentato un’interrogazione al sindaco sull’assenza di luoghi di socialità per gli anziani residenti fra Brindisi e Tuturano, a seguito della destinazione del centro anziani del rione Bozzano ad hub vaccinale e al mancato utilizzo della struttura situata nella frazione di Tuturano, che ospita una postazione del servizio 118.

“Gli anziani di Brindisi, quindi – rimarca Antonino - si sono visti privare di tutte le strutture utilizzate quali luoghi di socializzazione e di incontro”. Il capogruppo ricorda di aver presentato, in occasione del consiglio comunale del 10 novembre 2020, un ordine del giorno, approvato all’unanimità, per far fronte a questa situazione. Il documento “impegnava il sindaco e la giunta comunale, laddove fosse impossibile restituire nell’immediato l’originaria destinazione al centro anziani del quartiere Bozzano, ad individuare altri immobili di proprietà comunale o di altri enti pubblici per garantire agli anziani adeguati momenti di socialità conformemente a quanto previsto dall’apposito Regolamento”.

Ma Antonino rimarca come “nulla di tutto ciò sia stato fatto”. “Nel frattempo, però, presso il centro anziani del quartiere Bozzano hanno trovato ospitalità altre Associazioni”. Antonino pone dunque al sindaco sei domane: “quali provvedimenti sono stati adottati per dare attuazione all’ordine del giorno da me presentato e fatto proprio dall’intero Consiglio Comunale nella seduta del 10 novembre 2021”; “se corrisponde al vero che parte del centro anziani del quartiere Bozzano sia stato dato in uso al Centro Servizi per il Volontariato di cui è stato in passato presidente l’attuale assessore ai Servizi Sociali e con quale provvedimento è stato autorizzato tale l’utilizzo”; “quali sono stati i risultati raggiunti e quanti sono stati gli anziani coinvolti nel programma ‘Viva gli anziani’ ad opera della Comunità di Sant’Egidio cui, nonostante la pandemia, è stato concesso con diversi provvedimenti dell’Esecutivo, ultimo in ordine di tempo la delibera della Giunta Municipale n. 303 del 04/10/2021, l’utilizzo di alcuni locali nel centro anziani del quartiere Bozzano”; “se su queste decisioni sia mai stato coinvolto il Comitato di gestione del centro anziani, previsto dall’articolo 7 del ‘Regolamento per il funzionamento dei centri sociali polivalenti per gli anziani residenti nel Comune di Brindisi’, approvato con i poteri del Consiglio dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 35 del 05/09/2018”.

E poi: “se non ritiene giusto restituire il centro anziani del quartiere Bozzano, o parte di esso, alle funzioni originarie e con le precedenti modalità di gestione previste dal Regolamento innanzi citato anche alla luce del Decreto Legge approvato dal Governo in data 17 marzo che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza a decorrere dal prossimo 1° aprile”; “se non ritiene possibile trasferire il centro anziani della frazione di Tuturano dalla sede originaria, dove attualmente è allocata una postazione del 118, alla ex delegazione comunale recentemente ristrutturata”.