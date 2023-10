Consiglio comunale compatto su Edison: “Dimostrati coraggio e autonomia”

Dalla politica e dal mondo sindacale viene espressa soddisfazione per la compattezza trovata da maggioranza e opposizione in occasione del consiglio comunale monotematico sul serbatoio costiero di Gnl che si è svolto venerdì (27 ottobre). E’ passato infatti all’unanimità un documento che impegna lo stesso consiglio comunale a chiedere al ministero dell’Ambiente di riesaminare l’iter autorizzativo del progetto presentato da Edison, che aveva già ottenuto il via libera con decreto ministeriale.

Pd: “D'Attis solleciti i ministeri competenti"

“Questa decisione - si legge in una nota del Pd di Brindisi - si è resa necessaria poiché dopo la fase di ascolto degli enti coinvolti nella procedura autorizzativa per l’insediamento Edison, erano emerse diverse criticità e incongruenze non adeguatamente rilevate rispetto alle reali interferenze con infrastrutture esistenti, a partire dai binari del raccordo ferroviario”.

“Un altro importante dato è sicuramente la centralità acquisita da tutto il Consiglio Comunale che, opportunamente coinvolto, ha assunto la piena e consapevole decisione di richiedere il riesame delle autorizzazioni, senza delegare nessuno. E questa circostanza, che speriamo non sia l’unica, rappresenta con chiarezza l’autonomia decisionale del più importante consesso istituzionale cittadino. Questo deliberato con la richiesta di riesame delle autorizzazioni e il contestuale rinvio dei relativi effetti ristabilisce, seppur in parte, le ragioni alla base del consiglio comunale del luglio 2021 che, a causa della mancanza del numero legale, non poté compiutamente esprimersi sulla vicenda, producendo esiti procedurali evidentemente azzardati”.



“Abbiamo chiesto al consigliere regionale Maurizio Bruno di sollecitare all’occorrenza la Regione Puglia affinché possa far riesaminare in tempi celeri l’istruttoria, che consideriamo carente, alla base del rilascio dell’intesa e auspichiamo che l'onorevole Mauro D’Attis solleciti i ministeri competenti coinvolti ad aprire immediatamente il riesame della relativa autorizzazione interministeriale. Ci auguriamo, infine, che il coraggio e l’autonomia dimostrata da tutti i consiglieri comunali in questa circostanza possano rappresentare la base su cui fissare il confronto politico nel prossimo futuro”.

Movimento 5 stelle cita Don Milani

“Diceva Don Milani : ‘Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia’. Questo pensiero - si legge nel comunicato del Movimento 5 stelle di Brindisi - si è concretizzato nella seduta monotematica, del 27 ottobre, del Consiglio Comunale sulla vicenda del deposito Gnl Edison con relativa torcia da realizzare all’interno del porto di Brindisi”.

“Tali e tante sono state le criticità emerse durante l’audizione dei vari Enti che avevano espresso (ed in alcuni casi neppure espresso) i pareri nel procedimento autorizzatorio, che maggioranza ed opposizione hanno al termine di un lungo lavoro di confronto condiviso una mozione unitaria richiedente ai Ministeri competenti il riesame dell’autorizzazione rilasciata il 22 agosto 2022 ed alla Regione Puglia il riesame della propria delibera di intesa Stato Regione”.

Cgil: “Per il bene di Brindisi si può lavorare insieme”

“Ci troviamo di fronte – afferma il segretario generale della Cgil Brindisi, Antonio Macchia - ad una fase difficile da gestire per gli effetti che determineranno, primi tra tutti, la fase di decarbonizzazione e la crisi dell'energia, la crisi della chimica e del comparto aeronautico su cui chiediamo un rilancio da parte del Governo. Occorre recuperare il tempo perso in questi anni per ridisegnare l'economia del territorio attraverso un nuovo modello di sviluppo che non può prescindere dalle infrastrutture esistenti e quindi: porto, aeroporto e sistema ferroviario (con l'alta velocità e l'alta capacità)”.

“L'ultimo Consiglio comunale ha dimostrato che sugli obbiettivi comuni per il bene di Brindisi si può lavorare insieme a prescindere dai credo politici per creare i presupposti per un nuovo sviluppo e una buona occupazione. Sì lavori quindi con impegno a far rientrare Brindisi nel Corridoio 8, farlo diventare un porto “core”, sfruttare i fondi rivenienti dal Pnrr sollecitando l'impegno di alcuni grandi player del territorio a dare corso ad importanti iniziative che possano accompagnare la fase di transizione per costruire nuove economie e a maggior valore aggiunto come la logistica legandola anche con altri settori dall'agroalimentare al manifatturiero”.

Lista Fusco sindaco: “Abbiamo vinto tutti”

“La politica – afferma il consigliere comunale Diego Rachiero (lista civica Fusco sindaco) - è riuscita a trovare un momento di sintesi e a mostrare una sentita coesione nell’esigere rispetto e chiarezza per il nostro territorio. Uscire dall’aula con una istanza di riesame delle autorizzazioni Edison approvata all’unanimità dal Consiglio era un esito sognato da molti, ma non così ovvio. Un dibattito civile, un confronto onesto e soprattutto una emozionante presenza di tantissimi cittadini sono stati gli elementi fondamentali di questo successo. Oggi non si parli di vittoria della maggioranza o di vittoria dell’opposizione… perché oggi abbiamo vinto tutti. Grazie di cuore a tutti i colleghi Consiglieri e a tutti i cittadini che hanno seguito con passione ore di discussione sino alla presentazione della mozione congiunta”.