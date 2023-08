Deposito Gnl, Luperti: "Affare per pochi eletti". Giuseppe Cellie: "La città si mobiliti"

Dopola polemica innescata dal consiglliere Roberto Fusco con il sindaco Marchionna e la nota di un gruppo di associazioni ambientaliste, si registrano nuovi interventi contro la realizzazione del deposito Gnl Edison a Costa Morena est, nel porto di Brindisi. La polemica si è rinfocolata dopo la pubblicazione del progetto definitivo a fini della pubblica consultazione.

Luperti: "Marchionna resta in silenzio"

Il consigliere comunale d’opposizione Pasquale Luperti rimarca come tale progetto evidenzi “gravissimi problemi legati all'impatto ambientale di quello che rischia di trasformarsi in un affare solo per pochi eletti (peraltro ben individuabili)”. “Nel silenzio generale – afferma Luperti - si rischia di far passare la costruzione di una torcia di 45 metri a poche centinaia di metri dalla città e nelle vicinanze del cono di atterraggio dell'aeroporto del Salento (ma l'Enac che ne pensa di questa torcia, visto che il progetto originale prevedeva una torcia a terra?)”. “Torcia – prosegue Luperti - che potrebbe determinare problemi anche per l'ambiente a causa di emissioni "ordinarie" e in caso di emergenza”.

Il consigliere comunale solleva inoltre il “rischio di ‘effetto domino’ determinato da impianti pericolosi attigui, con evidente rischio di incidente rilevante (come stabilito con la legge Seveso)”. “Tutto questo – afferma ancora Luperti - va ad aggiungersi agli impercettibili ritorni occupazionali ed economici che potrà generare il deposito. A fronte di tanti quesiti ed altrettanti problemi, il sindaco Marchionna resta in silenzio e si limita ad affermare che Edison ‘non è più un problema del Comune’. Forse – conclude - dimentica che lui è il ‘primo cittadino’ dei brindisini. E non solo di chi l'ha votato”.

Cellie: "Sfregio insopportabile alla città"

A detta di Giuseppe Cellie, ex presidente del consiglio comunale, “la torcia elevata è solo una parte del problema”. “Tutto questo progetto – dichiara Cellie - è un’autentica offesa alla nostra città, uno sfregio insopportabile che riporta alla memoria la vigliaccheria subita per decenni da Brindisi, considerata colonia e terra di conquista”.

“Credo sia necessaria - sostiene Cellie in una nota stampa - una nuova mobilitazione. Credo sia necessaria, e non più rinviabile, una vera e propria prova di maturità democratica e di orgoglio cittadino”. Cellie chiede a tutte le forze politiche della maggioranza, ed ai rappresentanti di esse, “in dissenso (abbiamo visto che fortunatamente ci sono e si sono fatti sentire) su questo tema e contrari alla svendita della città di uscire allo scoperto senza alcun timore e con chiarezza fino a mettere in discussione la stessa amministrazione e chiedo alle forze di opposizione di stringersi intorno alla difesa della città senza retorica e senza demagogia strumentale (tanto conosciamo bene chi sono i sostenitori di questa porcata che oggi sono minoranza in consiglio e che ieri facevano mancare i numeri)”.

“Non chiedo certamente l’intervento della Regione e del presidente Emiliano - afferma ancora Cellie - del quale la nostra città ricorderà l'ignavo cinismo con cui ha scelto di voltare le spalle per mere considerazioni di calcolo elettorale”.

“Ma mi piacerebbe sapere il presidente della provincia Matarrelli che opinione ha al riguardo. Così come vorrei sentire almeno una voce di chiarezza (nell'uno o nell'altro senso) dell'onorevole D'attis”. “Il futuro – conclude Cellie - non può essere un pericoloso bombolone nel cuore del porto da 30 posti di lavoro (una miseria rispetto alle necessità presenti e future della città e soprattutto alle potenzialità del nostro porto, vale la pena ribadirlo), non può essere la stessa maledetta storia di sempre. Brindisi ha già dato e anche troppo, adesso deve avere”.