L'opposizione: "A casa gli assessori più suffragati, bocciata la giunta politica"

BRINDISI - I consiglieri di opposizione hanno incalzato il sindaco Marchionna sulla crisi politica sfociata nel varo di una nuova giunta, ancora monca dei due assessori spettanti a Fratelli d’Italia. La seduta odierna del consiglio comunale (leggi l'articolo) si è aperta con le dichiarazioni del primo cittadino, seguito dagli interventi dei consiglieri di opposizione.

Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) è provocatorio. “Finalmente abbiamo un sindaco - afferma il consigliere comunale - che ha fatto fuori una parte della giunta, perché ha seguito le indicazioni politiche dell’opposizione, che ha sempre rivendicato l’incapacità di alcuni assessori, che hanno fatto più danni di quelli che contestavano a chi amministrava prima”. “Sono convinto che gli assessori che la accompagnano in questo percorso - afferma ancora Luperti - non ripeteranno gli errori fatti da chi li hanno preceduti. Spero recuperiate l’anno perso”.

Roberto Fusco, capogruppo del Movimento 5 stelle, apre al dialogo con la maggioranza. “Se ci vorrà coinvolgere - afferma l’avvocato, rivolgendosi al sindaco - noi siamo sempre pronti per tutto ciò che è il bene della città”. Fusco pone l’accento sull’emergenza occupazionale, al centro di un tavolo istituzionale.

“Sì c’è un tavolo – afferma Fusco – ma non si capisce se ne fa parte la Regione. Qualcuno si chiede che il tavolo sia nazionale”. Al di là di questi aspetti, il consigliere pentastellato ricorda che “ci sono delle crisi pazzesche, sulle quali faremo la nostra parte e daremo il nostro sostegno”. “Non perdiamo tempo, si è già perso un anno”.

Riccardo Rossi boccia la giunta “politica” che un anno fa era stata nominata da Marchionna. “Ora questa giunta afferma il capogruppo di ‘Brindisi bene comune – alleanza sinistra/verdi - viene sostanzialmente azzerata, non solo sulle richieste dei consiglieri comunali, ma anche delle forze politiche. I più suffragati sono a casa, con il consenso che avevano ricevuto durante la campagna elettorale. Avete sancito il fallimento della classe politica che si era presentata dopo un’aspra opposizione alla mia amministrazione.”

Anche Francesco Cannalire, capogruppo del Pd, torna sul tema degli assessori allontanati. “Se fossi un assessore appena eletto – afferma il consigliere comunale - mi preoccuperei. Se non ci sono motivi tangibili e concreti per far fuori un assessore, vengono meno tutte le regole. L’ombra dell’azzeramento senza un reale motivo è una cosa brutta e antipatica. Se i motivi ci sono, è giusto che la città li sappia”.

Cannalire tocca anche il capitolo Multiservizi: “Non prendete in giro lavoratori e sindacati – dichiara - portandoli a spasso per mesi”. “Il 29 luglio sono convinto che non porterete nulla in consiglio comunale. Sento parlare di soluzioni facilissime per un problema che è molto complesso”.

Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento) spiega di aver presentato un’interrogazione sulle problematiche legate alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Diego Rachiero (Attiva Brindisi) parla di una città “completamente paralizzata” e rinfaccia alla maggioranza il “fallimento di una visione datata che ormai è superata e non è condivisa dalla città”.

