Andrisano: "Un centrodestra compatto per la doppietta politiche-amministrative"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale Francavilla Fontana, recordman di preferenze nel centrodestra nelle ultime due elezioni amministrative

Ci attende un'estate particolare, direi unica e probabilmente irripetibile, nel corso della quale investiremo le nostre ferie agostane in una campagna elettorale impegnativa, difficile ma nel contempo esaltante. Tutti, e dico tutti, indipendentemente da ruoli e funzioni dovremo fornire il nostro contributo, piccolo o grande che sia, per consentire al centrodestra di ritornare alla guida del Paese.

A Francavilla, poi, l'impegno e l'entusiasmo del popolo di centrodestra per le Politiche2022 avrà quale stella polare le prossime, ed ormai imminenti, Amministrative2023.

Qui, si giocherà una partita fondamentale per il futuro della nostra Città ove il polo moderato -un centrodestra unito, coeso, rinnovato e, soprattutto, in sintonia con la cittadinanza e con le sue reali e primarie esigenze- grazie all'impegno ed al contributo di tutti in otto potrebbe centrare una entusiasmante doppietta: Politiche22 - Amministrative23.