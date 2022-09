"A Francavilla Fontana il centodestra torna maggioranza, doppietta possibile"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’avvocato Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Francavilla Fontana.

Auguri e buon lavoro all’onorevole D’Attis ed alla senatrice Nocco la cui elezione, nei rispettivi collegi uninominali, mostra e conferma l’ottimo stato di salute del centro-destra unito in terra di Brindisi. In Puglia, ancora una volta e per l’ennesima volta, Forza Italia ha confermato il suo radicamento nel territorio con un apporto fondamentale per la netta affermazione del centro-destra.

A Francavilla poi, nella mia e nella nostra Francavilla, il centro-destra ritorna ad essere maggioranza con un grande consenso vicino al 50 percento che premia l’impegno ed il lavoro di tutti i rappresentanti di quell’area moderata che si riconoscono nel centro-destra unito e che hanno lavorato per un comune obiettivo: vincere le Politiche22.

Francavilla ha, così, confermato di essere una Città di tradizione moderata e di centro-destra ove, oso evidenziare, Forza Italia ha avuto un’ottima performance con il 14.01 percento. Mi permetto di ricordare come lo scorso 26 luglio, e sono passati esattamente 2 mesi, dichiarai che ci attendeva una campagna elettorale, quella per le Politiche, impegnativa, difficile ma che poteva consentire al centro-destra di ritornare alla guida del Paese-Italia e che poteva fungere da stimolo per il futuro ed i prossimi impegni elettorali.

Oggi festeggiamo, soddisfatti, per una vittoria storica e di grande portata ma già da domani dovremo concentrare tutte le nostre energie sul prossimo impegno elettorale che attende Francavilla, le amministrative 2023, ove un centrodestra unito, coeso, rinnovato e, soprattutto, rinfrancato ed in ritrovata sintonia con la cittadinanza, potrebbe centrare nel volgere di pochi mesi un’entusiasmante doppietta: Politiche22 – Amministrative23. Ora dipende solo da noi, evviva Francavilla.