Azione: "I tigli di viale Lilla a rischio per carenza d'acqua, l'Amministrazione agisca"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Fabio Zecchino, segretario cittadino di Azione a Francavilla Fontana

Un tempo, Viale Vincenzo Lilla era il fiore all'occhiello della nostra Francavilla. Purtroppo, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno preferito concentrare le risorse economiche e le loro attenzioni, su altre zone della città. Ora però il disinteresse per il nostro "Viale" ha veramente toccato il fondo. I maestosi tigli soffrono per carenza di acqua. Infatti, nelle scorse settimane, da più parti, anche attraverso la comunicazione social, è stato lanciato un serio allarme da esperti del settore. I tigli cedono alla terra le foglie, per la cronica mancanza di acqua.

Da parte dell'Amministrazione locale, forse occupata alla vetrina di una Città "un sacco bella", nessun segnale.

Esortiamo con la massima urgenza l'Amministrazione comunale e l'assessorato competente a non perdere ulteriore tempo. Il nostro "Viale" ha sete e noi cittadini non meritiamo tutto ciò!

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui