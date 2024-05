Nuove assunzioni nella Polizia Locale, Cisl Fp: "La politica si compatti"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria aziendale della Cisl Fp a firma di Antonio Palma

Con la presente, questa Segreteria Aziendale Cisl Fp al Comune di brindisi, intende rivolgere un appello alla società politica del territorio della nostra provincia e non solo, affinché attraverso i partiti politici, tutti, che rappresentano i soggetti più rilevanti di essa e con i propri rappresentanti eletti al loro interno, possano rappresentare a livello nazionale, in modo compatto, la volontà di difendere e tutelare il proprio territorio e i suoi cittadini, con il sostegno convinto alla proposta di modifica del d.l. n. 39 del 29.03.2024, al momento in discussione in commissione al senato, prima che lo stesso venga convertito in legge , entro la fine di maggio.

La proposta di modifica prevede, al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana e di controllo del territorio, in occasione dello svolgimento dei lavori del G7 che vedrà il nostro territorio, con in testa il Comune di Fasano e quello di Brindisi, all’attenzione del mondo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie vigenti, n. 30 unità di personale, non dirigenziale, della Polizia Locale così ripartite: n. 15 unità per il Comune di Brindisi; n. 10 unità per il Comune di Fasano; e n. 5 unità per la Provincia di Brindisi.

Mai come in questa occasione, scegliere di mettere da parte dualismi politici, primogeniture e rivalità personali per far posto alla Politica con la P maiuscola, quella capace di rispondere alle esigenze di tanti giovani, uomini e donne come in questo caso, alla ricerca di un posto di lavoro dopo tanti sacrifici, sarebbe certamente una scelta illuminata.