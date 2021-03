Pd, Cannalire smorza le polemiche: "E' il momento della responsabilità"

Il segretario cittadino del Pd di Brindisi, Francesco Cannalire, interviene per gettare acqua sul fuoco riguardo ai malumori manifestati all'interno del partito (emplematica l'insoddisfazione espressa manifestata stamattina dal consigliere Giuseppe Masaro), sul rilancio dell'azione ammninistrativa dopo il rimpasto di giunta.

“Sui punti programmatici individuati dopo la discussione nell’assemblea cittadina del Partito Democratico - afferma Cannalire - abbiamo riscontrato ampia disponibilità del Sindaco Riccardo Rossi, ribadita con apprezzamento nel primo incontro di giunta, e convergenza con gli altri gruppi di maggioranza. Ora è necessario, con lucidità e autonomia, dispiegare l’impegno del partito e delle sue rappresentanze in giunta e in consiglio comunale, per rispettare pienamente il mandato unanime dell’assemblea cittadina del Pd che prevede il leale sostegno all’Amministrazione comunale, la continuità del progetto politico, il protagonismo del consiglio comunale, oltre all’impegno all’attuazione della piattaforma programmatica".

"Ritengo che ogni singola posizione meriti rispetto e ascolto ma è giunto il momento della responsabilità e del lavoro sul merito dell’ambiziosa agenda che ci siamo dati, senza correre il rischio di far strumentalizzare la propria voglia di fare e dare risposte. La nuova giunta si è appena insediata e, nei prossimi giorni, la maggioranza avrà l’occasione di incontrarla e in quella sede il gruppo del Partito Democratico avrà modo di ribadire le proprie aspettative. Il tempo è sicuramente una variabile importante così come è fondamentale e irrinunciabile definire percorsi amministrativi solidi e di garanzia per tutti e che diano risposte concrete e reali prospettive alla cittadinanza”.