Sanitaservice, riassorbimento personale: "La Regione faccia chiarezza"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento da parte del consigliere comunale di Brindisi Giuseppe Massaro (Pd)

Le continue bordate da parte dell’assessore Palese nei confronti delle Sanitaservice di Puglia non fanno bene alla società e creano sconcerto tra le persone che ci lavorano, al di là delle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la Sanitaservice di Lecce, che vanno sicuramente osservate con attenzione, bisogna sottolineare l’importanza di Sanitaservice e soprattutto custodire questa esperienza in cui un impianto privatistico si integra e diventa sistema pubblico. Nonostante una richiesta, da parte dell’attuale direzione generale della Asl Br, alla Regione Puglia di autorizzare l’iter di riassorbimento del personale con diritto di precedenza (come accaduto sino a maggio 2022) per l’espletamento del servizio “recupero presidi 118”, nessun pronunciamento è ancora arrivato.

La mancanza di risposte da parte della Regione Puglia trova conferma da quanto si è discusso sul tavolo tra i sindacati Cgil, Uil e Fials – Asl Br – Sanitaservice Asl Br– Colser – Meridionale servizi, nel quale le sigle sindacali presenti hanno proposto di garantire i livelli occupazionali del personale ausiliario dedicato alla gestione degli Hub vaccinali in scadenza contrattuale al 30.9.2022, tramite una ricollocazione, sui posti vacanti che si potrebbero generare se Sanitaservice riassorbisse i lavoratori titolari di diritto di precedenza (oggi in forza alle aziende appaltatrici del servizio pulimento) per la copertura del servizio recupero presidi 118, pensionamenti e dimissioni. Sia il Direttore Generale Asl Br che l’Amministratore unico di Sanitaservice Asl Br non hanno potuto accogliere la proposta sindacale in quanto dalla Regione, nonostante le richieste inviate, nessuna indicazione ufficiale è ancora pervenuta.

Allo stesso modo questo blocco regionale influirà negativamente anche sul mantenimento dei livelli occupazionali del personale amministrativo di Sanitaservice, in scadenza contrattuale al 30.9.2022, che ancora oggi permette lo svolgimento di servizi strumentali della stessa Asl Br tra cui “anagrafe veterinaria” - “Cup” – “digitalizzazione”. A questo punto c’è bisogno di dare risposte alle legittime preoccupazioni di tutti i dipendenti delle partecipate pubbliche, la mancanza di interlocuzione con la Regione Puglia fa sorgere degli interrogativi e ci si domanda cosa vuol fare l’Assessore Palese rispetto al rafforzamento delle Sanitaservice e che visione politica ha rispetto alla gestione totalmente pubblica dei servizi sanitari essenziali.

La mia storia mi ha visto sempre in prima linea su tutte le battaglie che hanno consentito al personale di raggiungere una stabilità lavorativa e retributiva tramite la gestione diretta e pubblica delle Sanitaservice, ed è per questo che mi rivolgo direttamente al presidente Emiliano, da me fortemente sostenuto, chiedendo con forza di verificare se l’assessore Palese sia in linea con ciò che come centro-sinistra abbiamo portato avanti in campagna elettorale, anche per rispetto alla grande importanza che il contributo di Sanitaservice ha sempre dato per consentire un miglioramento dell’offerta sanitaria della Asl Brindisi agli utenti.