Deposito Gnl, Pri: "Perplessità per la torcia alta, Edison venga a fare chiarezza"

BRINDISI - Anche il Pri, partito di maggioranza, chiede a Edison di fare chiarezza sul progetto di un deposito Gnl a Costa Morena est, accodandosi ad analoga richiesta avanzata nella giornata di ieri dal deputato Mauro D’Attis. A suscitare dubbi è l’inserimento di una torcia alta 45 metri nel progetto definitivo pubblicato nei giorni scorsi, a differenza della torcia a terra che era prevista nel progetto originario. Il primo consigliere di maggioranza a dire no contro questo tipo di impianto è stato Roberto Quarta (Fratelli d’Italia) con un post condiviso lunedì sera (14 agosto) sul suo profilo Facebook.

“Siamo tra quanti - si legge in un comunicato della segreteria cittadina e del gruppo consiliare del Pri - si sono espressi a favore del progetto della società Edison di realizzare nel porto di Brindisi un serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto. Lo abbiamo fatto nella recente campagna elettorale al pari dell’intera coalizione che ha sostenuto la candidatura del sindaco Marchionna”.

“Ci sembrava un modo trasparente – si legge ancora nel comunicato - per chiedere il consenso degli elettori senza assumere atteggiamenti pilateschi che tendevano a rinviare al dopo elezioni ogni decisione”. “Allo stesso modo e con la stessa chiarezza - proseguono i repubblicani - esprimiamo perplessità sulla decisione di Edison di sostituire la torcia a terra, inizialmente prevista, con una torcia verticale alta 45 metri. Condividiamo, pertanto, la necessità di un momento di approfondimento come proposto dall’Onorevole D’Attis”.

“E’ necessario, quindi, che i rappresentanti della società – conclude il Pri - vengano a Palazzo di città, incontrino il sindaco ed il presidente della Autorità portuale e, con l’occasione, chiariscano i ritorni a beneficio del comparto industriale brindisino”.

Adesioni al sit in organizzato dalla Cgil

Contro la realizzazione del progetto si è alzato nei giorni scorsi un coro di no da parte di associazioni ambientaliste e mondo della politica. Il sindacato Cgil ha organizzato un sit in di protesta per il prossimo 24 agosto (ore 18.30) in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Annuncia la propria adesione alla manifestazione anche Europa Verde.

“Non é una novità - affermano i co-portavoci provinciali Domenico Turrisi e Caterina Marini - che sin dal primo momento noi di Europa Verde ci siamo espressi contro il progetto di Edison e contro qualsiasi anacronistica iniziativa che avesse a che fare con i combustibili fossili. Sulla questione è più volte intervenuto anche il Co-portavoce Nazionale di Europa Verde On. Angelo Bonelli, che con noi ha spiegato in maniera trasparente e chiara cosa comporterà il deposito di Gnl per la città di Brindisi”.

“La divergenza di vedute riguardo alla questione – ricordano i portavoce di Europa Verde - è stata una delle motivazioni della ‘rottura’ del centro sinistra durante le ultime elezioni amministrative del maggio scorso, è inutile negarlo: da una parte l'ex Sindaco Rossi con idee chiare sul futuro della città, dall'altra quel pezzo della passata maggioranza che insieme a un pezzo dell'opposizione non solo non ha mai espresso una posizione chiara riguardo al deposito di Gnl o alle scelte dell'Autorità Portuale, ma ha di fatto permesso che si arrivasse al punto attuale non prendendo una posizione contraria e facendo appositamente mancare il numero legale durante il citato Consiglio comunale”.