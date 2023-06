Villa Castelli: sala consiliare intitolata a Pietro Alò, paladino dei diritti dei lavoratori

VILLA CASTELLI - La sala consiliare del Comune di Villa Castelli sarà intitolata a Pietro Alò, grande protagonista delle battaglie per i diritti dei lavoratori. L’evento ricade nel 18esimo anniversario della morte di Alò, deceduto all’età di 58 anni il 15 giugno 2005.

Era stato più volte eletto consigliere comunale nel Consiglio Comunale di Villa Castelli ed aveva ricoperto nella XII legislatura la carica di senatore della Repubblica, membro dell’VIII Commissione parlamentare permanente Lavori pubblici e comunicazioni (dal 31 maggio 1994 al 15 giugno 1995), della XI Commissione parlamentare permanente Lavoro e previdenza sociale (15 giugno 1995 al 8 maggio 1996), Vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del caporalato (dal 22 febbraio 1995 al 8 maggio 1996), Membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (dal 13 settembre 1994 al 8 maggio 1996);

Pietro Alò si occupò peraltro del caso di Pietro Venezia, cittadino italiano che, su decisione del governo italiano, rischiò di essere estradato negli Stati Uniti dove avrebbe potuto essere condannato a morte. Pietro Alò, fu il primo firmatario di una petizione indirizzata al presidente del Senato, Carlo Scognamiglio, per la proposizione di conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale in merito alla decisione del Governo di concedere l’estradizione per Pietro Venezia. La presenza di Pietro Venezia, in sala consiliare, sarà occasione per riportare alla memoria anche questo evento.