Mozione di sfiducia al sindaco Rossi? Opposizione in ordine sparso

Idea per Brindisi: "I consiglieri di maggioranza vadano dal notaio". Fdi, Pri e 5 stelle favorevoli a un'eventuale discussione in consiglio comunale

BRINDISI –I malumori fra le file della maggioranza, per nulla smorzati dal mini rimpasto di giunta varato la scorsa settimana dal sindaco Riccardo Rossi, hanno fatto affiorare negli ultimi giorni l’ipotesi di una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino. Si tratta di una strada non semplice, poiché solo con la defezione di almeno quattro consiglieri della maggioranza l’opposizione avrebbe i numeri (ossia 17 componenti del consiglio comunale) per chiudere anzitempo la legislatura. Altra questione non secondaria, fra l’altro, riguarda il metodo: apporre le firme su un'eventuale mozione di sfiducia davanti a un notaio, come avvenuto in occasione della caduta dalla giunta guidata da Angela Carluccio, oppure discuterne in consiglio comunale (in questo caso l’atto, per poter approdare nell’assise, dovrebbe essere sottoscritto da almeno 12 proponenti)?

L’opposizione, al momento, va in ordine sparso. La segreteria cittadina e il capogruppo consiliare, Luciano Loiacono, di Idea per Brindisi, attraverso una nota stampa, “ribadiscono la loro completa estraneità a qualsiasi iniziativa politica mirata alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Riccardo Rossi”. Dichiarano inoltre "che nessuna iniziativa è stata concordata tra le forze politiche del Centro – Destra e che qualsiasi eventuale azione svolta da partiti o movimenti deve intendersi come iniziativa personale e non di schieramento”. “La nostra posizione - si legge nella nota del movimento - nasce dalla consapevolezza che non riteniamo di diventare strumento o grimaldello per qualche consigliere comunale di maggioranza che vuole utilizzare le forze politiche di opposizione per alzare il proprio prezzo verso il sindaco o peggio ancora per avere una propria visibilità”.

“I problemi della città – prosegue Idea per Brindisi - sono tanti, la disoccupazione è galoppante, gli investimenti sono bloccati, l’incapacità amministrativa è sotto gli occhi di tutti i cittadini, qualcuno vuole continuare a giocare con le istituzioni, vuole continuare a fare giochi di palazzo che servono più a livello personale che al bene della città. Se esistono, noi chiediamo agli ipotetici consiglieri di maggioranza, che vogliono essere protagonisti della caduta del sindaco Rossi, che si rechino presso un notaio depositando una mozione di sfiducia, la firmino per primi e Idea per Brindisi non farà mancare la propria”.

Altri gruppi d'opposizione, invece, vorrebbero portare la discussione nella sede istituzionale del consiglio comunale. Si tratta di Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Repubblicano Italiano. “Occorre immediatamente chiarire che il M5S di Brindisi - ha scritto ieri il capogruppo dei pentastellati, Gianluca Serra, sul suo profilo Facebook - non parteciperà ad alcuna operazione che preveda dimissioni di massa decise nello studio di un notaio".

"Chiunque della maggioranza abbia prefigurato questo scenario è pregato di venire allo scoperto palesando le proprie ragioni in una mozione di sfiducia condivisa con le opposizioni. Restiamo fermamente convinti - conclude Serra - che il destino di una amministrazione vada discusso pubblicamente in Consiglio Comunale nella massima trasparenza. Tatticismi e posizionamenti politici, lontani dalle esigenze della collettività brindisina, continuano a non appassionarci”.

Sulla stessa linea anche Gabriele Antonino (Pri). “Difficile non concordare con l'amico Serra - scrive Antonino - e tale posizione vale anche per il Pri: chi vuole porre fine a questa esperienza amministrativa esca allo scoperto e non utilizzi la crisi in atto per mercanteggiare riposizionamenti o altro. La politica si fa in consiglio comunale, si discuta in quella sede una eventuale mozione di sfiducia e lì ci faremmo trovare pronti con posizioni chiare sui contenuti come sempre a prescindere da quello che sarà l'epilogo di questa storia sbagliata”.