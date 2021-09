Giornata caduti in mare, D'Attis: "Istituita grazie a un deputato brindisino"

BRINDISI - Fu il deputato brindisino Giovanni Carbonella, all’epoca del gruppo parlamentare della Margherita, a proporre l’istituzione di una giornata in memoria dei marinai caduti in mare. L’onorevole Mauro D’Attis (Forza Italia) rende questo riconoscimento al lavoro del suo predecessore, appartenente fra l’altro a un’area politica diversa dalla sua, ai piedi del Monumento al Marinaio, dove stamattina (giovedì 9) si è svolta la commemorazione.

Carbonella fu il primo firmatario di una proposta di legge, depositata nel 2001, che aveva fra i suoi cofirmatari anche l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’epoca deputato. La legge fu approvata il 31 luglio 2002. Il provvedimento entrò in vigore il 21 agosto di quello stesso anno.

“E’ giusto – dichiara D’Attis a BrindisiReport - che oltre ad onorare i marinai caduti in mare si ricordi chi ha tra i parlamentari fatto in modo che questa giornata non solo venisse istituita, ma ne venisse prevista celebrazione nella città di Brindisi”.