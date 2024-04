Centro autismo circondato da orti urbani: il nuovo volto dei ruderi dell'ex Saca

BRINDISI – I lavori dovrebbero terminare per novembre 2024. Intanto bisogna sciogliere il nodo riguardante la gestione dei servizi. L’odierna seduta della commissione Urbanistica del Comune di Brindisi è stata dedicata alle prospettive del centro ambulatoriale per disturbi dello spettro autistico che sarà ospitato all’interno di uno dei capannoni ex Saca, confinanti con il parco Cillarese. Gli aspetti architettonici sono stati illustrati dall’ingegnere Gianluca Negro, in qualità di Rup (Responsabile unico procedimento) del progetto. Il vicesindaco con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, si è soffermato sull’iter per l’accreditamento della struttura. La seduta è stata presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Carlucci.

Come cambierà il capannone

Nel 2016 l’amministrazione comunale allora retta dalla sindaca Angela Carluccio ottenne circa 15 milioni di euro nell’ambito del bando periferie, per la rifunzionalizzazione dei vecchi opifici in stato d’abbandono situati in via Provinciale San Vito, che decenni fa erano utilizzati dall’azienda Saca.

Circa 5 milioni sono stati destinati al recupero del capannone che ospiterà il centro per l’autismo (quasi 3 milioni) e gli orti urbani (circa 2 milioni). La quota restante è destinata al secondo capannone, dove si svolgeranno attività connesse al tema della dieta mediterranea. I lavori per la realizzazione del centro ambulatoriale sono stati aggiudicati con ribasso pari a circa il 15 percento.

Il capannone sarà strutturato in due livelli: quello inferiore (un piano rialzato) dovrebbe ospitare, nelle aspettative dell’amministrazione comunale, un centro diurno per un massimo di circa 30 persone; quello superiore sarà dedicato agli ambulatori. I locali saranno organizzati in maniera tale da accogliere un’utenza suddivisa in tre fasce d’età: 0-5; 6-11; 12-18. Gli spazi saranno comunicanti con gli orti urbani e quelli didattici. L’ingegnere Negro ha spiegato che in Puglia, da Bari in giù, non ci sono altri centri ambulatoriali per disturbi dello specchio autistico così grandi.

Il nodo gestione

Ma adesso bisognerà accelerare l’iter riguardante le procedure di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti che gestiranno l’immobile. Su questo, come detto, si è focalizzato il vicesindaco Massimiliano Oggiano, che nella giornata di domani, presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, presiederà un tavolo con tutte le parti coinvolte. Ossia: Asl; centro Medea Brindisi; Consorzio dei servizi sociali Brindisi – San Vito dei Normanni; i sindacati (Cgil, Cisl, Uil); le associazioni “Anfas Brindisi”, “Il Bene che ti voglio” e “Angsa Brindisi – Odv); Confcooperative.

L’interlocutore principale del Comune di Brindisi è la Regione Puglia. E’ l’ente regionale infatti a gestire le procedure di autorizzazione e accreditamento di enti e associazioni che erogano servizi in ambito sanitario. L’immobile sarà assegnato al Consorzio sociale Br 1. “Il partenariato con i privati – spiega Oggiano – dipende dalla Regione. L’idea – prosegue il vicesindaco – è di trasferire il Cat (Centro autismo territoriale) dall’ex ospedale DI Summa al primo piano del nuovo capannone”. Il servizio è gestito dal centro Medea, che ha già dato la propria disponibilità a trasferire il Cat nella nuova sede.

Non solo. L’amministrazione comunale intende istituire un centro diurno al piano inferiore. “Sopra – afferma Oggiano – avremmo il Cat. Sotto, il centro diurno. Da Napoli in giù, non ci sono altre strutture di questo tipo. Ci confronteremo con il governatore Michele Emiliano. Bisogna insistere per dotare il bilancio regionale di risorse adeguate ad affrontare il tema dei disturbi dello spettro autistico”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui