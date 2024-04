Playground: restyling e giochi per bambini grazie all'intervento delle aziende

BRINDISI – Non solo campi da basket. I playground dei rioni Perrino, La Rosa e Minnuta saranno completati con giochi per bambini, illuminazione e panchine, mentre quello di parco Maniglio sarà riqualificato grazie a un progetto finanziato dalla Kellogg’s, multinazionale dei cereali che in estate organizzerà un grande evento, sempre al parco Maniglio.

Le novità sono emerse durante la seduta della commissione consiliare Sport e Politiche giovanili presieduta da Tiziana Martucci, che si è svolta stamattina in presenza dell’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Quarta, e del geometra comunale Giovanni Danese.

Il completamento dei campi

Il progetto dei play ground risale all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Il programma originario prevedeva la realizzazione di cinque campi con strutture annesse, fra panchine e giochi per bambini. Poi il cerchio è stato ristretto ai rioni Minnuta, Perrino e La Rosa, dove sono stati ultimati i campi di basket, senza gli interventi di contorno previsti all’inizio.

L’amministrazione Marchionna, successivamente, ha recuperato delle risorse economiche per creare delle recinzioni intorno ai campi della Minnuta e del Perrino e per consolidare quella preesistente al quartiere La Rosa. Contestualmente è stato chiesto alla struttura tecnica, come spiegato dall’assessore Quarta, di preparare un progetto per l’illuminazione serale.

La chiusura del cerchio dovrebbe arrivare tramite una manifestazione di interesse rivolta ad aziende ed enti pubblici, per l’ultimazione dei campi. Sono tre le risposte arrivate al Comune. “La ditta Carparelli Costruzioni – afferma Quarta - ha fornito un’altalena e uno scivolo. L’Asl Brindisi ha fornito cyclette professionale. Confindustria ha messo a disposizione budget di 20mila euro con cui abbiamo fornito un elenco delle attrezzature che ci mancavano. In questo modo siamo tornati al progetto originario, in cui erano previste le strutture complementari”.

Rossi ha rivolto una raccomandazione affinché l’illuminazione sia spenta oltre una certa ora, per evitare che i ragazzi possano giocare a basket anche di notte, disturbando il sonno dei residenti.

Kellogg's e il progetto "Better days"

E poi è stato annunciato l’accordo con la Kellogg’s. L'azienda americana, nell’ambito del progetto “Better days”, si prenderà cura del restyling del campo di basket situato all’interno di parco Maniglio, al rione Bozzano. La società, a proprie spese, sistemerà i canestri e realizzerà nuove panchine. Il prossimo luglio, inoltre, sempre presso il parco Maniglio, si svolgerà l’evento “Better days”. Si tratta di una manifestazione già svolta in altre realtà e alla quale, nel 2023, hanno partecipato Marco Belinelli, campione della Virtus Bologna, e Virginia Gambardella, divulgatrice e imprenditrice digitale appassionata di benessere.

La Kellogg’s, sempre nell’ambito di “Better days”, ha già riqualificato due campi di basket: il primo in via Goya a Milano e il secondo in Emilia – Romagna.

“L’investimento che la Kellogg’s ha confermato di voler fare a Brindisi, in particolare al parco Maniglio del rione Bozzano – commenta Denise Aggiano, consigliera del Pd, componente della commissione Sport - è una cosa molto interessante per una realtà come la nostra città. Questo progetto che viene da lontano rappresenta senza dubbio la migliore opzione possibile, poiché potenzierà una struttura centrale per tutta la città come il parco Maniglio che simbolicamente rappresenta il riscatto di un’intera cittadinanza”.

