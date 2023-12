Opposizione: "Basta ad atti intimidatori e denigratori da chi amministra"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata al prefetto di Brindisi e all’Ordine dei giornalisti, a firma di tre consiglieri comunali d’opposizione di San Pietro Vernotico. Si tratta di Giuliana Giannone, Pasquale Rizzo e Gianluca Epifani. Nella nota, fra l’altro, viene espressa solidarietà ai giornalisti di BrindisiReport (leggi l’articolo della redazione).

E' il momento di dire basta agli atti e comportamenti intimidatori e denigratori. La libertà di stampa è diritto assoluto ed inviolabile, e non può essere colpito impunemente, nel silenzio assordante di un clima omertoso che si intende creare in una Comunità. Esprimiamo solidarietà alla testata giornalistica BrindisiReport ed ai suoi corrispondenti, oggetto di continui e gratuiti attacchi anche personali: non è solo importante riscontrare se chi agisce ha ottenuto il risultato auspicato (lo spessore dei giornalisti e delle testate coinvolte è tale da esser certi che non saranno scalfiti da tali bassezze ma è necessario elevare il livello di attenzione sul tentativo, inqualificabile, di limitare ogni critica, di creare quello stato di soggezione tipico di realtà e mondi che non ci possono e devono appartenere.

Comportamenti diffusi, assunti direttamente da chi Amministra, anche per il tramite di familiari, o da fiancheggiatori che, seppure condannati in via definitiva per diffamazione a mezzo stampa, continuano ad usare la clava dell'offesa, nascondendosi, a volte, dietro la tastiera, per colpire e, magari, intimidire.

Metodo questo utilizzato anche nei confronti dei consiglieri Comunali, se solo formulano un accesso agli atti, o inoltrano una interrogazione al Sindaco, colpevolizzandoli, per il solo fatto di svolgere la propria funzione, anche rispetto a ritardi nella macchina amministrativa certamente ascrivibili ad altro, con il diffamatorio intento di delegittimare ruolo e finalità dell'esercizio del mandato. E’ emblematico quanto verificatosi in occasione delle luminarie per le festività natalizie, laddove il Sindaco ha comunicato agli interessati le ragioni tecniche del ritardo nel posizionamento, per poi, pubblicamente, accusare di tanto una parte della opposizione, colpevole di aver solo esercitato le proprie funzioni.

Il clima di odio è poi scaricato su qualunque forma di esercizio democratico, come la nomina di rappresentanti locali in consigli di amministrazione di società pubbliche, contro i quali sono veicolati messaggi offensivi e volti a delegittimarli o porli in cattiva luce innanzi alla Comunità. Per non riportare le offese ai cittadini che "osano" criticare un ritardo nell'azione amministrativa, pure sussistente, con gratuite offese ad una cittadina o magari colpevoli di aver condiviso una critica. Il clima è ormai intollerabile, e si avverte una forma di timore diffuso.

Noi non intendiamo essere omertosi, e riteniamo che occorre dare un segnale forte alle Istituzioni, di manifestare la sentita solidarietà a tutta la stampa, ritenendo che il ruolo svolto da ogni singolo Giornalista sia fondamentale, in senso assoluto, ma ancor di più nello specifico di un contesto nel quale, tutti coloro i quali hanno a cuore la democrazia, ormai, hanno preso consapevolezza dei danni arrecati dai "leoni da tastiera": se poi, ad offendere od intimidire, è persona direttamente od indirettamente coinvolta nella gestione della cosa pubblica, il tutto assume connotati di maggior gravità.

Chiediamo altresì che sia salvaguardato il ruolo che la Costituzione e la legge ha destinato ad ogni consigliere comunale, nell'esercizio dei diritti e prerogative, non potendosi anche solo immaginare che chi amministra censuri e metta alla berlina, additandolo come causa di disservizi, il controllo operato sul suo operato.

Per dare un segno concreto di solidarietà e di ferma protesta, oggi i Consiglieri Comunali firmatari del presente documento, non parteciperanno ai lavori del Consiglio Comunale.