Commissioni: no della maggioranza al tetto di gettoni. Fusco: "Scandaloso"

BRINDISI – La maggioranza dice no al tetto mensile di mille euro di gettoni di presenza da erogare per la partecipazione alle commissioni consiliari. Con 21 voti contrari è stato bocciato un emendamento presentato dal consigliere comunale Roberto Fusco, anche per conto del collega Pierpaolo Strippoli (Movimento 5 stelle), che poneva dei vincoli e dei limiti nell’atto deliberativo con cui sono state istituite otto commissioni consiliari permanenti.

Le proposte bocciate

Oltre al tetto da mille euro, la proposta di Fusco e Strippoli prevedeva anche che il gettone di presenza fosse riconosciuto solo nel caso in cui il consigliere avesse partecipato almeno al 75 percento della durata oraria della stessa commissione, “per come accertata e verbalizzata dal segretario addetto alla verbalizzazione dei lavori della commissione o, in mancanza di segretario, dal presidente della commissione medesima”.

Un emendamento dello stesso tenore era stato presentato anche dall’ex sindaco Riccardo Rossi, senza però ottenere il parere favorevole del commissario burocratico, per un banale cavillo di forma. La bocciatura è avvenuta durante la seduta del consiglio comunale iniziata stamattina (venerdì 28 luglio). La delibera sull’istituzione delle commissioni è passata con 20 voti favorevoli, quattro contrari e otto astensioni.

Gli attacchi dell'opposizione

Durante la discussione non si sono registrati interventi dai banchi della maggioranza di centrodestra, come rimarcato da Riccardo Rossi. “Volevo capire perché – afferma il consigliere comunale - si è votato contro senza uno stralcio di considerazione. Abbiamo detto delle fesserie? Abbiamo detto delle inesattezze? Mi sarebbe piaciuta una discussione. Mi sarei aspettato almeno una dichiarazione di voto. Prendo atto che non c’è”.

Un altro consigliere d’opposizione, Pasquale Luperti, lancia una frecciatina ai consiglieri del Partito repubblicano. “Pensavo che almeno il Pri – afferma Luperti – avrebbe votato favorevolmente all’emendamento, visto che nell’amministrazione Rossi ne fece uno del genere. Ma come al solito non cambia nulla”.

Francesco Cannalire (capogruppo del Pd) lancia una provocazione all’assessore all’Urbanistica, Gianluca Quarta, ricordando come durante la passata consiliatura, dai banchi dell’opposizione, tacciò la maggioranza Rossi di “avidità”, per il mancato taglio dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. “Spero che le commissioni – afferma Cannalire - abbiano veramente lo scopo per cui si sono formate. Saremo fermi sul rispetto del funzionamento delle stesse. Rispetto anche al malcostume di andare per un minuto: giusto per la firma”.

L'affondo di Fusco: "Preoccupato dall'atteggiamento della maggioranza"

Il più critico è Roberto Fusco. “Se le commissioni sono troppe – dichiara - diventano un gettonificio. Per chiudere questo sospetto avevate (lo dice rivolgendosi ai banchi del centrodestra) la possibilità di fissare un limite. Fate pure quante commissioni volete, ma non aver accettato questa proposta mi porterà a riprendere il mio atteggiamento negativo non tanto sul numero, ma sulla totale mancanza di volontà della maggioranza di confrontarsi con la minoranza, contrariamente a quello che è scritto nel programma di governo”.

Fusco si dice “sorpreso e anche preoccupato fortemente dall’atteggiamento di questa maggioranza”. “Avevamo già compreso che ci volevate ignorare del tutto - dichiara Fusco - quando avete fatto la delibera in tema di revoca della riassunzione del giudizio sul caso Edison, per cui i cittadini di Brindisi sono stati privati di conoscere le ragioni dinanzi a un tribunale se quell’impugnativa del Comune fosse giusta o meno e se i pareri di due dirigenti del comune fossero validi o non validi”. “Quello - afferma ancora Fusco a proposito della vicenda Edison - è stato un atto gravissimo. Vedremo in che maniera i cittadini potranno conoscere quello di cui sono stati privati immotivatamente”.

Fusco ricorda anche il dietro front da parte dell’amministrazione comunale riguardo alla chiusura dei corsi e il caso “emissioni sonore”, con l’ordinanza del Comune sospesa dal Tar, che successivamente ha rigettato l’istanza dell’amministrazione comunale di anticipare l’udienza di merito. Il presidente del consiglio comunale, Gabriele Antonino, a quel punto interrompe Fusco, invitandolo ad attenersi all'argomento di cui si stava discutendo. La replica non si fa attendere: “L’obbligo della minoranza - dichiara il consigliere - è di dire cose scomode e quando la maggioranza glielo impedisce, non è più una maggioranza ma un regime”.