Elezioni provinciali: Forza Italia, Lega, Idea e Udc compatti

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle forze che compongono la lista “Brindisi Libera” (Forza Italia, Lega, Idea e Unione di Centro) in vista delle prossime elezioni provinciali



E' stata presentata domenica 28 novembre la lista “Brindisi Libera” in corsa per le elezioni provinciali che si terranno il prossimo 18 dicembre. La lista, espressione unitaria dei partiti di Forza Italia, Lega, Idea e Unione di Centro, “rappresenta – sottolineano i segretari di partito – un progetto che vuole porsi come alternativa valida e credibile per la soluzione delle problematiche che riguardano il nostro territorio. Il progetto politico è molto chiaro: è sintomo che all’interno della coalizione del centrodestra continua ad essere in corso un approccio di fiducia tra i vari partiti, portato avanti nel rispetto reciproco delle idee di tutti e delle rispettive visioni ideologiche.

Non ci sono attriti o spaccature – rassicurano i segretari - ma momenti di confronto democratico, utili e necessari per la diversità della composizione dello schieramento. Tutte le altre speculazioni, utilizzate al fine di screditare il nostro progetto politico per il quale lavoriamo, e la convinzione di essere alternativi all’attuale governo provinciale di centrosinistra e alla pessima gestione che ha caratterizzato gli ultimi anni, restano inutili tentativi che mirano a colpire più le persone che i partiti. Se altre forze politiche si sono dissociate dal progetto che rappresentiamo è un problema per il quale le stesse dovranno dar conto al proprio elettorato, che continua ad assistere a schizofrenici giochi di partito che minano l’esistenza di un’alterativa credibile. Noi siamo convinti – concludono i coordinatori dei partiti - che solo uniti si possono raggiungere gli obiettivi e i risultati per il nostro territorio, troppo spesso teatro di divisioni politiche che hanno negli anni solamente prodotto polemiche e immobilismo amministrativo.