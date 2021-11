Elezioni provinciali, M5s con una lista singola: "No a forzature"

BRINDISI – Il Movimento 5 Stelle parteciperà con una lista singola alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi che si svolgeranno il prossimo 18 dicembre. Lo annunciano i candidati consiglieri pentastellati. Si tratta di Tiziana Motolese, Marco Ruggiero, Anna Caroli, Carlo Ferraro, Selena Nobile, Gabriele Presta. “Questa mattina - dichiarano gli stessi - abbiamo depositato la documentazione in vista delle imminenti elezioni del Consiglio Provinciale di Brindisi* Il Movimento 5 Stelle si presenterà con una propria lista e con il suo simbolo”.

“Si tratta - continuano - di una decisione maturata a livello collegiale, fondata sul consenso di tutti i candidati”. I consiglieri del M5s “si candideranno per portare per la prima volta in Consiglio Provinciale l'esperienza maturata in questi anni nelle rispettive amministrazioni comunali, arricchendo il percorso di crescita della nostra comunità”. “Siamo sempre dell'idea – proseguono - che le alleanze vanno costruite gradualmente e con pazienza, sulla base di programmi e idee. Diversamente, il rischio è di formare collaborazioni artificiose, concepite in laboratorio, senza il collante di una comune proposta politica, e che possono sfaldarsi al primo ostacolo. Il nostro obiettivo è lottare coesi per portare avanti gli interessi dei cittadini. Senza chiudere la porta a chi, condividendo nostre idee e programmi, dimostra la volontà politica di accompagnarci in questo percorso*" concludono.