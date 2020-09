Lorenzo Cesa a Brindisi presenta i candidati della lista Udc-Nuovo Psi

BRINDISI - Arriva a Brindisi, giovedì 10 settembre, alle ore 11.30, il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, accompagnato dalla senatrice Maria Fida Moro, per incontrare e presentare i dirigenti ed i candidati della lista Udc-Nuovo Psi alle elezioni regionali per la circoscrizione Brindisi. L' incontro si terrà presso Palazzo Virgilio in corso Umberto. Saranno presenti i coordinatori regionali del Nuovo Psi, Michele Simone, e dell'Udc, Filippo Barattolo. Interverrà Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione.

