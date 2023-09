Fdi, Caroli chiude i circoli cittadini: "Daremo vita a un unico grande circolo"

BRINDISI – Il consigliere comunale Luigi Caroli, coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia, chiude i quattro circoli del partito (Cantieri sociali, Atreju, Brundisium e Tuturano) presenti a Brindisi, con lo scopo di dare vita vita a un “grande circolo”.

“Avere nella città di Brindisi - si legge in una nota a firma di Caroli - un grande circolo di Fratelli d’Italia: è questo lo scopo che, dopo una lunga riflessione, mi ha convinto a chiudere i quattro circoli presenti (Cantieri sociali, Atreju, Brindisium e Tuturano) per dar vita a uno solo. In modo che il partito parli a una sola voce, ma una voce più forte. Insomma, non un semplice accorpamento, ma la volontà di dar vita a una grande realtà politica del primo partito italiano e che a Brindisi è partito di governo con il sindaco Marchionna”.

“Ringrazio – conclude Caroli - tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a far crescere Fratelli d’Italia a Brindisi e li invito a collaborare con il consigliere comunale Cesare Memoli, che temporaneamente ricoprirà, in attesa del congresso, il ruolo di commissario cittadino.”