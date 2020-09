Luigi Di Maio torna nel Brindisino, a sostegno del candidato sindaco

Luigi Di Maio torna in provincia di Brindisi. Il ministro degli esteri è atteso per domenica prossima (13 settembre), in piazza Vittoria, a San Vito dei Normanni, dove sosterrà il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marco Ruggiero. L’incontro pubblico è fissato per le 11.30.

Domani sera (giovedì 10 settembre), alle ore 19.00 a Mesagne, il Consigliere regionale Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio, candidato alle Elezioni Regionali Puglia 2020, inaugurerà il suo Comitato Elettorale in via Albricci 15. L’appuntamento sarà un'occasione per incontrare i cittadini e presentare i temi della sua candidatura e del suo impegno. Partecipazione libera.