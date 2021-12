Movimento Cinque Stelle, il convegno a Brindisi con la sottosegretaria Macina

BRINDISI - Nella giornata di domani, venerdì 3 dicembre, la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina interverrà in occasione di un convegno dal titolo "Povertà - Dal reddito di cittadinanza al welfare efficiente" che si terrà a partire dalle ore 17:30 a Brindisi, presso il Palazzo Granafei Nervegna, in via Duomo 20. Il convegno sarà presieduto dalla consigliera comunale del M5S Brindisi Tiziana Motolese, mentre l'introduzione sarà svolta da Bruno Mitrugno, direttore emerito della Caritas diocesana di Brindisi. Previsto anche l'intervento del parlamentare Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.