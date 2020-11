Udc Brindisi: Margeret Rizzello nuova coordinatrice cittadina

Il segretario provinciale dell'Udc, Paolo Chiantera, ha conferito l’incarico di coordinatrice cittadina a Rizzello Margaret, scesa in campo alle elezioni regionali pugliesi dello scorso 20 e 21 settembre. “La decisione – dichiara Paolo Chiantera - è maturata dopo i risultati elettorali conseguiti dalla candidata, ma ancor di più dei risultati, l'aver dimostrato l'estremo impegno, la voglia e la perspicacia che hanno contraddistinto la candidata Rizzello durante tutta la campagna elettorale. Giovanissima e pur pronta ad affrontare argomenti importanti, con maturità e coscienza, che solo una donna ed una mamma sanno dimostrare. Da tutto questo siamo certi come partito che sarà all'altezza di dimostrare la validità delle sue proposte ancor di più nel corso del tempo e che farà da portavoce di tutti i suoi cittadini, e sarà presente sul territorio per la sua Regione”.

“Sono orgogliosa e lusingata – dichiara Margaret Rizzello - di questa nomina, che accetto con estrema umiltà, ma con tanta forza. Ho già in mente di voler fare tante cose per il territorio, per i bambini e per i produttori, di essere presente e cercare di far crescere il partito avvicinando giovani e donne che vogliono collaborare e confrontarsi con le nostre idee, con i nostri Valori, per La Famiglia, Il Lavoro ed I nostri Bambini. Allora mi Auguro di poter riuscire a centrare i miei obiettivi e di essere punto di riferimento "