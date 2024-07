Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Sono preoccupato, Emiliano trovi l'intesa con il governo"

Se Regione e governo nazionale non troveranno un’intesa entro fine luglio, potrebbe diventare estremamente complicato (se non impossibile) realizzare le opere previste nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto, con sedi di gara anche nelle province di Brindisi e Lecce. Il monito viene lanciato dal presidente del comitato organizzatore, nonché commissario straordinario per la realizzazione delle opere, Massimo Ferrarese, che ieri (mercoledì 17 luglio) è stato attaccato da presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver predisposto un programma del secondo stralcio di interventi, senza tenere conto delle considerazioni della Regione. Il governatore ha mosso questo appunto tramite una lettera indirizzata al governo in cui espone una serie di criticità legate al finanziamento degli investimenti e delle spese correnti.

Il problema dei fondi

Lo stesso Ferrarese non nasconde la sua preoccupazione, ma contestualmente sprona governo e Regione a trovare una soluzione in tempi brevi. “Per quanto riguarda il discorso dei fondi – dichiara il commissario straordinario a BrindisiReport - sicuramente i cittadini è giusto che si preoccupino. Le istituzioni, invece, non devono preoccuparsi, ma devono soprattutto collaborare. In questo caso io la collaborazione l’ho chiesta a tutti, a iniziare dal governo, che nei Giochi ha investito 275 milioni di euro”.

Ferrarese rimarca un paradosso che scaturisce dal doppio ruolo di commissario straordinario (nomina arrivata a giugno 2023) e presidente del comitato organizzatore dei Giochi (da fine novembre 2023): “Mentre come commissario straordinario ho i fondi che mi ha dato il governo, purtroppo con quattro anni e mezzo di ritardo, per realizzare le opere, da presidente del comitato organizzatore ho qualcosa per poter pagare i dipendenti, ma non per programmare gli investimenti per l’organizzazione dei Giochi”.

Ferrarese non minimizza. “Immaginate se io non sia preoccupato più di tutti – ammette - per questa situazione. Ma oltre ad esprimere preoccupazione, qui bisognerebbe cominciare a collaborare e ad aiutare non Massimo Ferrarese, ma i Giochi del Mediterraneo, che garantiranno una vetrina internazionale per tutta la Puglia. E quindi anche la Regione, ma chiaramente non solo lei, avendo un ruolo importantissimo, può iniziare a fare la sua parte”.

Il nodo intesa

Il nodo nevralgico è quello dell’intesa. A tal proposito Ferrarese ricorda il principio fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 29 febbraio 2024, in virtù della quale, dopo la presentazione del masterplan da parte del comitato organizzatore, sono Regione e governo nazionale a dover raggiungere l’intesa. E se questo non accade, l’ultima parola spetta a Roma.

“Più volte ho portato il masterplan - sostiene Ferrarese - all’attenzione dei Comuni e del Comitato. Anche il presidente Emiliano avrebbe potuto dire la sua, ma non si è presentato a nessuno degli ultimi otto comitati che si sono svolti negli ultimi quattro mesi. Manca dallo scorso 12 marzo, nonostante sia quella la sede per poter parlare di queste cose”.

Ferrarese si dice “molto preoccupato” per i tempi. “Quando sono arrivato - ricorda - non c’era un solo progetto. Ora sono tutti in conferenza dei servizi ed entro fine mese sono pronti per andare in gara”. Ma se non si raggiunge l’agognata intesa, si rischia grosso. “Ci sono opere – spiega ancora Ferrarese – dai 30 ai 60 milioni di euro che dovrei miracolosamente realizzare in 18 mesi. Ma se l'arco temporale si dovesse restringere a 16 mesi, sarebbe matematicamente impossibile realizzarle. Se Emiliano trova l’intesa con il governo entro fine luglio, saremmo tutti contenti, altrimenti - conclude - ognuno si assume le proprie responsabilità”.

