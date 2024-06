Matarrelli "piglia tutto", all'opposizione neanche le briciole: zero consiglieri

MESAGNE - Maggioranza: 16 consiglieri; opposizione: zero. Dopo il plebiscito di ieri (lunedì 10 giugno 2024), nell'aria già nel primo pomeriggio, Mesagne si sveglia non solo con Toni Matarrelli pronto al suo secondo mandato, ma con un'opposizione praticamente inesistente. Non è scattato alcun consigliere, neanche il candidato sindaco Vincenzo Lotesoriere. L'unica lista avversa, Fratelli d'Italia, ha raccolto 659 preferenze. E quanto la sola Scalera, che completa il podio.

Male il Partito Democratico, molto male il Movimento 5 Stelle, che supera a stento le 400 preferenze complessive. Il campo largo di Toni Matarrelli premia le liste civiche. E l'opposizione dovrà cercarsela all'interno della coalizione. Come ha dichiarato ieri il primo cittadino confermato: "C'è anche un po' in ansia, perché una tale fiducia va ripagata nel migliore dei modi".

Toni Matarrelli (14.004 voti, 94,57 per cento)

La mia città. Roberto D'Ancona (53 anni): 599 preferenze; Miro Devicenti (58 anni): 265; Roberta Distante (43 anni): 76; Carla Facecchia (27 anni): 46; Roberta Furone (32 anni): 84; Amedeo Greco (43 anni): 50; Egle Tatiana Ignoni (49 anni): 66; Mirella Mingolla detta Mirella (56 anni): 229; Valentina Muri (40 anni): 139; Antonio Muscio detto Toni (49 anni): 250; Luigi Papadia (41 anni): 155; Salvatore Saracino (38 anni): 30; Sante Vincenzo Sicilia detto Vincenzo (29 anni): 634 ; Miriam Solimeo (41 anni): 283; Benedetto Urgese (45 anni): 89; Stefania Zaccaria (46 anni): 95. Totale: 2.440; 16,65 per cento.

Lista civica Vizzino. Paola Andriola (49 anni): 167 preferenze; Angelo Raffaele Campana (73 anni): 163; Sharon Capodieci (31 anni): 209; Marcella Claudia Crusi (54 anni): 236; Flavio De Girolamo (69 anni): 8; Gabriella Dellomonaco (53 anni): 31; Stefano Di Matteo (27 anni): 112; Antonio Mingenti (62 anni): 743; Maria Giovanna Monte (54 anni): 18; Ester Nitti (43 anni): 35; Paola Pisani (43 anni): 51; Biagio Silla (67 anni): 107; Valentina Spinosa (37 anni): 106; Roberta Tollis (34 anni): 407; Mauro Vizzino (43 anni): 705; Dalila Zanzarella (34 anni): 76. Totale: 2.306; 16,00 per cento.

Mesagne al Centro. Simonetta Desiate (40 anni): 127 preferenze; Rosa Di Coste (56 anni): 79; Giorgia Dimida (29 anni): 34; Aldo Alessandro Esperti (37 anni): 83; Antonio Franco (47 anni): 591; Giuseppe Antonio Lecce (57 anni): 76; Simona Marini (39 anni): 55; Rossella Marino (60 anni): 45; Angela Mitrugno (51 anni): 86; Alessia Pignataro (36 anni): 55; Irene Pinto (31 anni): 65; Mauro Antonio Resta (56 anni): 275; Mattia Cosimo Saracino (26 anni): 16; Omar Salvatore Ture (46 anni): 432; Simonetta Zanzico (51 anni): 91; Serena Zurlo (31 anni): 51. Totale: 1.031; 13,33 per cento.

Avanti Mesagne. Alessandro Acquaviva (47 anni): 38 preferenze; Marco Calò (49 anni): 333; Paola Centola (51 anni): 22; Luana Coppola (44 anni): 61; Luigi Faggiano (67 anni): 138; Pier Luigi Librato (33 anni): 337; Emanuele Marrazza (79 anni): 80; Maria Giovanna Molfetta (47 anni): 38; Patrizia Perez (60 anni): 67; Valerio Pesce (22 anni): 81; Annamaria Scalera (47 anni): 659; Maria Stefania Semeraro (47 anni): 109; Irene Solimeo (53 anni): 212; Stefania Ester Spina (45 anni): 67; Domenico detto Mimmo Stella (62 anni): 131; Aldo Vangi (58 anni): 183. Totale: 1.918; 13,30 per cento.

Città solidale e riformista. Gabriele Asparra (30 anni): 101 preferenze; Valentina Begaj (49 anni): 38; Valentina Bocina (39 anni): 224; Antonio Calabrese (56 anni): 305; Valentina Capodieci (34 anni): 88; Fabio Caponegro (33 anni): 35; Vincenzo Carella (44 anni): 321; Concetta De Vito (46 anni): 13; Stefania Dello Monaco (48 anni): 266; Alberto Destino (56 anni): 200; Santina Giusy detta Giusy Fracchiolla (39 anni): 137; Stefano Mattia (33 anni): 491; Francesca Molfetta (46 anni): 60; Sara Pacciolla (22 anni): 17; Anna Maria Silvestri (58 anni): 43; Laura Velardi (50 anni): 17. Totale: 1.780; 12,35 per cento.

Mesagne Popolare. Alessandro Borgio (55 anni): 127 preferenze; Caterina Antonia Anna Campana detta Caterina (28 anni): 45; Pinella Chionna (46 anni): 28; Antonio Colucci Carluccio detto Giuseppe Colucci (67 anni): 238; Silvia De Milito (44 anni): 185; Antonio Carmelo D'Errico (52 anni): 59; Antonella Paola Gatto detta Antonella (52 anni): 46; Giovanni Piergiorgio Labruna detto Piergiorgio (43 anni): 38; Laura Magrì (52 anni): 52; Luana Mitrugno (53 anni): 27; Antonio Monaco (60 anni): 19; Maurizio Piro (63 anni): 191; Maria Teresa Saracino (51 anni): 303; Giuseppe Semeraro (60 anni): 512; Antimo Sportelli (73 anni): 221; Giulia Verardi (55 anni): 22. Totale: 1.692; 11,47 per cento.

Partito Democratico. Rosanna Saracino (52 anni): 386 preferenze; Antonella Camisa (51 anni): 24; Stefano Capodieci (34 anni): 53; Anna Rita Cavallo (64 anni): 21; Gianluca Facecchia (41 anni): 8; Francesca Faggiano (32 anni): 180; Maria Chiara Lerose (41 anni): 15; Lucio Marini (55 anni): 35; Gabriella Marino (60 anni): 32; Gianluca Montanaro (52 anni): 81; Mario Salvatore Montanaro detto Mario (45 anni): 101; Crocifisso Sante Pettograsso detto Nico (43 anni): 24; Giuseppe Potì detto Pino (73 anni): 60; Marica Ribezzi (50 anni): 79; Francesco Michele Rogoli (33 anni): 328; Valentina Zuffianò (40 anni): 88. Totale: 1.326; 9,20 per cento.

Movimento 5 Stelle. Giuseppe Tortorella detto Pino (68 anni): 124 preferenze; Francesco Lotti (46 anni): 36; Chiara D'Ottavi (25 anni): 39; Davide Petiti (33 anni): 24; Fabio Sportelli (64 anni): 18; Valentina Sportelli (29 anni): 9; Samuele Nicholas Carlucci (22 anni): 8; Alessandro Cosimo D'Oria (43 anni): 0; Yvan Cosimo Miccoli (42 anni): 1; Alessandra Benedetto (21 anni): 2; Maria Concetta Denitto (48 anni): 1; Azzurra Zecchini (21 anni): 0; Cinzia Giovanna Marino (62 anni): 0; Enzo Zaccaria (76 anni): 1; Luigi Pescatore (52 anni): 2; Bruno Antonio Bagnaia (73 anni): 2. Totale: 414; 2,87 per cento.

Vincenzo Lotesoriere (804 voti, 5,43 per cento)

Fratelli d'Italia. Sabrina Di Donfrancesco detta Sabrina (51 anni): 260 preferenze; Gianfranco Alibrando (47 anni): 115; Federico Cavaliere (25 anni): 1; Vincenzo Dimonte (37 anni): 34; Rita Marini (43 anni): 28; Cesare Pedio (65 anni): 21; Silvia Anna Rigliano (38 anni): 15; Alessandro Scialpi (47 anni): 18; Antonio Spagnolo (52 anni): 7; Maurizio Francesco Greco (19 anni): 10; Valentina Vecchio (41 anni): 2; Antonia Calcagni (50 anni): 2; Maria Zito detta Giorgia (51 anni): 12; Lucia Zurlo (43 anni): 11; Angela Ancora (56 anni): 2; Francesco D'Ippolito (58 anni): 2. Totale: 659 preferenze; 4,57 per cento.