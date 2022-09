Maurizio Bruno e la sconfitta del Pd: "La colpa è solo nostra"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd) sull’esito delle elezioni politiche

La colpa è solo nostra. Se un Paese che vota per oltre il 50% a favore di partiti di centrosinistra, finisce nelle mani di una coalizione di estrema destra che ha solo il 44% dei consensi, allora non può essere che colpa nostra. Nessun alibi, nessuna scusa, nessuna scorciatoia. Il Paese non è impazzito. E’ la nostra classe dirigente e politica ad averle sbagliate tutte, a perdere perfino quando la maggioranza del Paese è con noi. Perché mentre loro hanno saputo rimanere compatti, nonostante le differenze, noi ci siamo divisi interessi di parte, spesso del tutto stupidi ed egoistici, che hanno messo in secondo piano il bene del Paese.

Abbiamo sbagliato le candidature, sacrificando le migliori risorse che ogni territorio poteva esprimere, per permettere ai capi-corrente e ai loro sodali di garantirsi un seggio sicuro senza fare troppa fatica. Abbiamo sbagliato la campagna elettorale, condotta senza alcuna idea, senza alcuna iniziativa, con metodi vecchi e superati, che invece la destra ha saputo sfruttare a proprio vantaggio. E abbiamo sbagliato con le alleanze, che semplicemente non sono state fatte, costringendoci ad andare divisi e a lasciare che la destra vincesse in tutti i collegi.

Ora bisognerà trarne le conseguenze. Questo è il nostro fondo. Più giù di così c’è solo da scavare. E io, da componente di questa famiglia allo sfascio, non ho nessuna intenzione di scavare. Chi ha sbagliato deve fare spazio una volta per tutte a un vero rinnovamento. Ma vero, reale. Fatto di idee nuove, metodi nuovi, persone nuove, come il sindaco di Bari Antonio Decaro, capace di trascinare, di emozionare, di amministrare, di stare tra la gente e coglierne umori e bisogni.

Senza tentennamenti e mezze misure. O si cambia o si muore. Lo dobbiamo a quel Paese che abbiamo consegnato nelle mani delle peggiori destre della nostra storia. E non possiamo più sbagliare.