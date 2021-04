Comitato regionale di Protezione Civile: Maurizio Bruno nuovo presidente

Nomina formalizzata tramite decreto del governatore Emiliano. Bruno resterà in carica fino al termine del mandato consiliare

Il consigliere regionale Maurizio Bruno è il nuovo presidente del comitato regionale permanente di Protezione Civile. La nomina è stata formalizzata nella giornata odierna (mercoledì 28 aprile) attraverso un decreto firmato dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Del comitato fanno parte, oltre allo stesso Emiliano: l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, il dirigente della sezione regionale di Protezione civile, i prefetti delle provincie pugliesi, i rappresentanti delle forze armate e delle forze di polizia, il presidente della città metropolitana di Bari, il presidente regionale dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani), il direttore regionale dei vigili del fuoco Puglia, il presidente del comitato regionale della Croce Rossa, il presidente del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale, il legale rappresentante di ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di Protezione civile.

E poi ancora: il direttore generale dell’Arpa, il presidente dell’Unione regionale dei consorzi di bonifica, il direttore generale dell’Arif, il segretario generale dell’Autorità di distretto idrografico dell’Appennino meridionale, il rappresentante regionale di Misericordie d’Italia, il rappresentante regionale dell’Associazione nazionale pubblica assistenza.

Il comitato regionale permanente di Protezione civile è un organo consuntivo della Regione istituito “al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e i coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di Protezione civile”. L’incarico conferito al consigliere Maurizio Bruno durerà fino alla fine del mandato consiliare. Il comitato dura in carica cinque anni. Eletto nella lista del Pd, Bruno ha giù ricoperto gli incarichi di presidente della Provincia di Brindisi, sindaco di Francavilla Fontana e segretario provinciale dei democratici.