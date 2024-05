Meno soldi per la Brindisi-Corfù, Pd: "Il Comune ci ripensi"

La prossima edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù (in programma il prossimo 9 giugno) potrebbe non partire dal lungomare Regina Margherita, così come avviene da oltre dieci anni. A forte rischio anche l'allestimento del villaggio, nella consueta location del porto interno. Queste le rinunce al vaglio del Circolo della Vela Brindisi, a seguito della riduzione dei finanziamenti a sostegno dell'evento. Il presidente del Cdv, Gaetano Caso, in particolare, sabato scorso, in occasione della presentazione della manifestazione, ha parlato di un supporto "meno importante" da parte del Comune di Brindisi. Ed è all'Amministrazione comunale che si rivolge il Pd, in una nota che pubblichiamo di seguito.

Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per le esigue risorse previste dal Comune di Brindisi per il sostegno all'organizzazione e alla promozione degli eventi di rilevanza internazionale legati al mare, in particolare la regata Brindisi-Corfù e il Campionato italiano di vela d'altura.

W' sconcertante constatare che, nonostante tali manifestazioni rappresentino a pieno la cultura e la tradizione della città e in generale del territorio, il Comune abbia destinato poche risorse, rischiando di comprometterne lo svolgimento e la qualità. Ancora più grave risulta il fatto che siano stati stanziati fondi per altri eventi, di minore suggestione e durata, a discapito delle manifestazioni che, nel corso degli anni, hanno contribuito in modo significativo alla promozione turistica e al prestigio di Brindisi a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Regione Puglia e all'Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione per aver fornito il sostegno finanziario di ben 160 mila euro, che permetterà di salvaguardare l'organizzazione di tali eventi. Apprezziamo, altresì, l'impegno e la determinazione degli organizzatori della Brindisi-Corfù, del Campionato Italiano di Vela d'altura, della Motonautica e della Brindisi-Valona a pianificare ugualmente lo svolgimento delle manifestazioni dimostrando grande collaborazione e spirito di adattamento nel cercare soluzioni alternative di fronte alle restrizioni finanziarie imposte dal Comune.

Pur essendo consapevoli delle difficoltà economiche, esortiamo il Circolo della Vela a non rinunciare alla partenza dal lungomare della Regata Brindisi-Corfù, preservando così la tradizione e l'importanza attrattiva dell'evento. A tal fine, sollecitiamo il Comune di Brindisi a riconsiderare le scelte economiche fatte, ripristinando il contributo finanziario previsto da bilancio per la Brindisi-Corfù magari, se occorre, riconsiderando decisioni su eventi per cui si è pattuito un esborso eccessivo, come ammesso dallo stesso sindaco Marchionna.

Il Partito Democratico, nel considerare fondamentale investire in modo oculato nelle manifestazioni che valorizzano il territorio, rimane vigile e pronto a sostenere ogni iniziativa che promuove tangibilmente lo sviluppo turistico e culturale.