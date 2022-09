Mara Carfagna ce la fa: eletta nel collegio plurinominale Brindisi-Lecce

Fra i nomi eccellenti riconfermati in parlamento c'è anche quello di Mara Carfagna. Il ministro della Coesione Territoriale, transitata di recente fra le file di Azione di Carlo Calenda, è stata candidata per il terzo polo in più collegio plurinominali, in Campania, sia terra di origine, e in Puglia. Ebbene l'elezione è avvenuta nel collegio Brindisi-Lecce, dove è scattato l'unico candidato del terzo polo nel tacco d'Italia.

"Grazie a tutti gli elettori, specialmente quelli pugliesi e campani - afferma la Carfagna - che hanno premiato la mia scelta e il mio impegno. Per le regole della legge elettorale risulto eletta in Puglia, e la mia promessa è portare in Parlamento con me non solo quella regione ma tutto il Sud. Le speranze del Mezzogiorno non devono essere tradite, il suo valore non deve essere mortificato".



"Questo risultato raggiunto - prosegue Carfagna - è un solido punto di partenza a cui arriviamo dopo poche settimane di lavoro in cui abbiamo costruito la vera alternativa moderata. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e costruire insieme una nuova casa per i liberali, europeisti e riformisti italiani. A testa alta, insieme!".