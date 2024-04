Movimento 5 Stelle verso le elezioni europee: due brindisini puntano alla candidatura

BRINDISI - Le votazioni per la formazione delle liste per le elezioni europee del Movimento 5 Stelle, secondo turno, si terranno domani (lunedì 22 aprile 2024), dalle 10 alle 22. Si svolgeranno, on line, su base circoscrizionale e non su base regionale, come nel caso del primo turno. In lizza ci sono due personalità del Brindisino: Valentina Palmisano e Cosimo Carulli. La prima, ex deputata, attualmente è presidente del Consiglio comunale di Ostuni, la sua città. Il secondo è un giornalista originario di San Pietro Vernotico. Gli altri candidati pugliesi sono Francesca Grilli, Maria Anna Labarile, Francesca Anna Ruggiero, Gaia Silvestri, Angelo Amato, Francesco Ciardo, Dario Lorusso e Domenico Aldo Pecere.

I 18 posti per la circoscrizione Sud

Come da regolamento, "l'ordine di presentazione dei candidati online durante la votazione sarà alfabetico. Ogni iscritto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze in favore dei candidati della sua circoscrizione. In caso di espressione di due preferenze queste dovranno essere riferite a candidati di genere diverso". Nella formazione delle liste sarà garantita la parità di genere, le liste circoscrizionali saranno formate dai candidati che risulteranno più votati al termine del secondo turno, secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute. La Puglia fa parte della circoscrizione Sud - insieme a Campania, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise -, i cui candidati in lista saranno 18.

E 18 saranno, salvo variazioni, gli eletti della circoscrizione meridionale. I candidati pugliesi per i 18 posti del M5S sono dieci. Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, ha già annunciato che l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico sarà capolista nel collegio Sud. Conte si è basato sul regolamento del M5S, che gli concede questa possibilità. Al terzo posto della circoscrizione dovrebbe esserci l'euro parlamentare uscente Mario Furore. E non è escluso che l'ex presidente del Consiglio "blocchi" anche la terza posizione, in questo caso però inserendo una figura femminile. Naturalmente, la parola poi passerà agli elettori e un candidato in una posizione "più bassa" potrebbe superare per voti uno in una posizione "più alta".

Le dichiarazioni di Palmisano e Carulli

L'ex deputata Valentina Palmisano ha accolto con ottimismo il suo passaggio al secondo turno: "Il Parlamento europeo viene considerato come 'lontano', ma ormai abbiamo compreso quanto sia importante. E altrettanto importante è mettersi in gioco. Io stessa lo sto facendo. Mi sono impegnata in prima persona alle amministrative, così mi sto impegnando per le europee, con la certezza che sarò comunque attenta al mio territorio, che potrò tutelare anche da lì"

L'ottimismo è condiviso anche dal blogger ed editore Cosimo Carulli, che dichiara: "Nei partiti tradizionali i nomi vengono selezionati tra i big, attraverso un dibattito interno alle segreterie e con il placet finale del leader. I pentastellati, invece, fanno decidere i candidati con le consultazioni online. La concorrenza interna è tanta e superare i vari step non è facile per nessuno: bisogna avere la capacità di costruire squadre importanti".