Movimento cinque stelle, scelti i rappresentati politici di Brindisi e Ostuni

BRINDISI - Prosegue il lavoro del Movimento cinque stelle sui territori. Ieri sera (13 ottobre) i primi tavoli operativi a Ostuni e a Brindisi, dove si sono costituiti i rispettivi gruppi territoriali. Le due assemblee hanno anche eletto i rappresentanti, Andrea Martucci per Ostuni, e Ruggiero Valzano per Brindisi. Ai due incontri hanno partecipato il deputato M5s e coordinatore regionale Leonardo Donno, il coordinatore provinciale di Brindisi Salvatore Giuliano, la presidente del Consiglio comunale di Ostuni Valentina Palmisano e i consiglieri comunali di Brindisi Roberto Fusco e Pierpaolo Strippoli.

“Sono orgoglioso dell'attività che stiamo portando avanti nei territori, comuni e province, e sono certo che questa sia la strada giusta per essere sempre più al fianco dei cittadini, per rispondere alle loro esigenze, istanze e per completare quel percorso di radicamento e organizzazione del M5s inaugurato dal presidente Giuseppe Conte nel nuovo corso. Voglio ringraziare tutti gli iscritti, gli eletti e i coordinatori provinciali per l’impegno profuso e la passione che stanno mettendo nel progetto senza risparmiarsi” ha detto Leonardo Donno, deputato M5s e coordinatore regionale Puglia. “L’avvio dei gruppi territoriali costituisce una fase importante per la presenza ancor più radicata nelle nostre comunità al fine di garantire, con la nostra presenza, un ascolto e una risposta più puntuale alle esigenze dei cittadini” ha detto il coordinatore provinciale di Brindisi Salvatore Giuliano.