Movimento Regione Salento: aderiscono tre ex assessori di Brindisi

BRINDISI – Tre ex assessori di Brindisi aderiscono al Movimento regione Salento, che nelle ultime settimane ha allargato le proprie file. Si tratta di Marika Rollo, Giuseppe De Maria e Lino Luperti. Lo annuncia il coordinatore cittadino Pino Roma. Oltre ai tre, si registrano anche gli ingressi di Alessandro Moro, Antonio De Vitis, Elio Carignano, Marco Giustizieri, Michelangelo Greco, Luigi Todisco, Dino Graziano, Ilenia Arigliano, Placido Valeriano, Corrado Strambace, Cristian Casciaro, Ilaria D’Alessio, Vito Morelli, Dalila Miglietta, Cosimo Nigro e Raffaele Manni”.

“A tutti loro - afferma Roma - auguriamo buon lavoro. Annuncio inoltre che nei prossimi giorni sarà convocata la prima assemblea cittadina, con l’elezione del direttivo cittadino; sarà inoltre un momento utile per fare il punto sulle iniziative da assumere a Brindisi, anche in riferimento allo stato in cui versa la città per chiare responsabilità dell’Amministrazione-Rossi che in quattro anni di governo si è contraddistinta solo per i “no” ad ogni forma di sviluppo del territorio, provocando una crisi senza precedenti da cui si dovrà tentare di uscire con un governo cittadino che vada in direzione opposta rispetto a quello attuale”.

“Benvenuti nella nostra grande famiglia, siamo lieti di accogliere chi ha dimostrato con i fatti di credere nel ruolo che il nostro movimento può svolgere anche nel contesto cittadino di Brindisi - afferma il presidente Paolo Pagliaro – grazie al grande lavoro del coordinatore cittadino Pino Roma stiamo crescendo anche a Brindisi città come nel resto della provincia. Siamo orgogliosi di avere con noi queste nuove personalità, un gruppo forte, coeso, capace e solido, tra cui ci sono anche tre ex assessori e lavoreremo per continuare su questo percorso. Siamo veramente ben lieti di portare i nostri valori anche nella meravigliosa Brindisi; lavoreremo con passione ed entusiasmo, mettendo al centro il territorio e lo faremo nel solo interesse dei cittadini di Brindisi e del Salento. Saremo presenti su tutti i temi, poiché questo è il nostro modello politico, tra la gente e per la gente, con la massima attenzione verso chi è rimasto indietro. Siamo solo all’inizio di un grande percorso. In bocca al lupo a tutti”.

Il coordinatore provinciale, Angelo Massaro accoglie tutti con ottimismo: “È un momento politico importante per il nostro movimento; complimenti a Pino Roma che con grande passione e impegno sta portando avanti in modo brillante il nostro progetto”. Infine, arriva il saluto del coordinatore regionale Pierpaolo Signore: “Benvenuti ai nuovi amici nel nostro grande gruppo dove potranno impegnarsi realmente in un contenitore territoriale che lavora nel solo interesse dei cittadini e accanto ai cittadini”.