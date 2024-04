Serbatoio Edison, diatriba sui binari: "Il Comune sostenga l'Asi". No del sindaco

BRINDISI – L’opposizione chiede al Comune di Brindisi di costituirsi a sostegno del Consorzio Asi nel contenzioso con l'Autorità di sistema portuale, ma il sindaco Marchionna rigetta la proposta. Il promotore dell’iniziativa è il consigliere comunale Roberto Fusco, capogruppo del Movimento 5 stelle, che ieri mattina (martedì 23 marzo), in occasione della conferenza dei capigruppo, ha annunciato la presentazione di una mozione.

Il nodo del contendere riguarda la distanza minima che deve intercorrere fra il deposito di Gnl Edison e la rete ferroviaria situata presso l’area di Costa Morena Est. L’Autorità di sistema portuale sostiene che debba essere non inferiore a 5 metri, che è appunto la distanza attuale. Secondo l’Asi, invece, la distanza dovrebbe essere di almeno 30 metri. Il prossimo 19 giugno, presso il Tar di Lecce, si svolgerà l'udienza di merito sul ricorso presentato dall’Authority contro due note dell’Asi che chiedono a Edison di tenersi a 30 metri dalla rete ferroviaria, sulla base del Dpr n. 753 del 1980.

Oltre alla ricostruzione del contenzioso fra i due enti, nella mozione si fa riferimento alla delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso 27 ottobre, che solleva “diverse criticità dell’autorizzazione rilasciata ad Edison, con richiesta ai Ministeri competenti di riesaminare tale autorizzazione ed alla Regione Puglia di riesaminare la concesso consenso Stato/regione, con adozione dei conseguenziali opportuni provvedimenti”. E poi, a metà dicembre, il presidente del consiglio comunale, Gabriele Antonino, su mandato dei capigruppo, ha inviato ai ministeri una nota con “un'ulteriore e migliore specificazione delle criticità”.

Ora l’opposizione sollecita il sindaco e la giunta a costituirsi nel giudizio “quanto prima e comunque almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata per il 19 giugno”. Il sindaco Giuseppe Marchionna, durante la capigruppo, ha già comunicato di non condividere la mozione, ma rispetterà il volere del consiglio comunale, se dovesse approvare il documento.

Opposizione compatta

"Ho redatto la mozione, aperta alla firma di tutti i consiglieri - afferma Roberto Fusco - rendendomi interprete della volontà espressa all’unanimità dall’intero consiglio comunale con la delibera del 27 ottobre 2023, reiterata in modo più tecnico nella lettera ai Ministeri ed alla Regione Puglia approvata dai capigruppo nella riunione del 15 dicembre 2023".

"Se in tali atti - prosegue Fusco - è stata evidenziata la violazione alle norme di legge in tema di distanza dell’impianto Edison dai binari ferroviari (e l’incidente accaduto a Viareggio con morte di decine di persone ci ricorda bene di quale pericolo stiamo parlando) e poi al Comune viene notificato un ricorso in cui Adspmam impugna le prescrizioni dettate dal Consorzio Asi sulla distanza dell’ impianto Edison dai binari, mi sembra logico e doveroso che il Comune si costituisca in tale giudizio sostenendo le ragioni del Consorzio Asi, che sono quelle che il Comune ha fatto proprie con i detti atti. Sarebbe incomprensibile e contraddittorio ogni diverso atteggiamento dell’amministrazione comunale".

“Siamo favorevoli a supportare l’Asi – afferma Francesco Cannalire, capogruppo e segretario cittadino del Pd - nel contenzioso in essere con Autorità di sistema portuale ed Edison. D’altronde Asi, con il presidente Rina e tutto il consiglio di amministrazione, sta resistendo in giudizio per una questione tecnica di sicurezza e anche a tutela degli interessi del Comune di Brindisi, in quanto socio del consorzio, su un parere frutto dell’applicazione di una legge dello Stato in merito alle distanze dai binari. La cosa paradossale e mortificante è che si tende facilmente ad individuare nell’Asi il problema, quando nell’intesa Stato-Regione, nel rilascio del provvedimento autorizzatorio ministeriale e nel Nof è chiaramente indicato che sono fatte salve le prescrizioni valide indicate dagli enti coinvolti”. “Come sempre si cerca di individuare l’anello debole per scardinare le certezze legislative che ad altri livelli non si osa contraddire. Lavoreremo – conclude Cannalire - affinché in consiglio comunale emerga ancora una volta la verità, cercando una convergenza unanime”.

"E’ importante anche da un punto di vista giuridico - dichiara Riccardo Rossi (Brindisi bene comune) - che il Comune sostenga il Consorzio Asi, perché c’è da difendere l’importante investimento del raccordo ferroviario ed Asi, come dalle competenze che le sono date anche attraverso il Nof, ha diritto e dovere di esprimere le proprie prescrizioni, che sono un patrimonio non solo dell’Asi ma anche della città. E’ inoltre giusto sostenere il Consorzio, per dare maggior forza anche da un punto di vista politico".

"Sono contrario all’impianto di Gnl di Edison - proseue Rossi - non solo lì, ma ovunque, perché ritengo che in questa città bisogna terminare con impianti che si trasformano presto in cattedrali del deserto e impediscono un sano sviluppo della città. Bisogna dare un chiaro indirizzo sul modello di sviluppo. Sono Favorevole alle rinnovabili, alle filiere rinnovabili, all’aerospazio. Non sono per il no a tutto, ma ci sono alcuni no che oggi vanno dati, a maggior ragione se precludono lo sviluppo del porto e lo sviluppo della logistica in prossimità di un raccordo".



Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui