Ballottaggio a Brindisi: Rossi e Luperti non fanno apparentamenti

BRINDISI – Nessun apparentamento a Brindisi in vista del ballottaggio fra Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. I due candidati sindaci non hanno raggiunto alcuna intesa con gli altri due candidati che si erano presentati al primo turno: l’ex sindaco Riccardo Rossi e Pasquale Luperti.

Da quanto appreso vi sarebbe stata un’interlocuzione fra il fronte dell'ex sindaco e lo schieramento guidato da Fusco (sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle), entrambi nell’area del centrosinistra, che però non ha portato a nulla di concreto. Nessun accordo anche nell’area di centrodestra, in cui rientrano gli altri due candidati Marchionna (a capo di una coalizione di cui fanno parte Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) e Luperti.

Luperti: "Le intese non sono state realizzabili"

“Con tutti i candidati delle due liste (Movimento Regione Salento e Uguaglianza Cittadina – afferma Luperti in una nota stampa – abbiamo preso atto del grande successo elettorale ottenuto ed abbiamo deciso di proseguire in maniera compatta il cammino politico anche in futuro. Avremmo sottoscritto accordi elettorali relativi al turno di ballottaggio solo in presenza di apparentamenti ufficiali, con l’obiettivo di consentire ad altri nostri candidati di risultare eletti e di far inserire alcuni punti del nostro programma in quello del candidato sindaco di riferimento”.

“Tali intese, però, non sono state realizzabili per comprensibili motivazioni legate ad equilibri all’interno delle singole forze politiche delle altre coalizioni. A quel punto ho coerentemente rifiutato incarichi e posizioni di prestigio riservati alla mia persona, proprio sulla base di uno spirito di ‘squadra’ che anima la nostra azione politica. Pertanto, tutti coloro che ci hanno sostenuto nel primo turno elettorale potranno scegliere tra i due candidati sindaci approdati al ballottaggio. Buon voto a tutti”.

In caso di vittoria di Marchionna

Dovessero i cittadini scegliere Marchionna, che nella tornata elettorale del 15/16 maggio scorsi, ha ottenuto il 44 percento delle preferenze (17.934 voti), il consiglio comunale sarà così composto.

Maggioranza

Forza Italia: Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Rino Pierri, Luca Tondi; Casa Dei Moderati: Luciano Loiacono, Raffaele De Maria: Lega: Ercole Saponaro. Marchionna sindaco: Antonio Bruno, Teodoro Scarano, Daniela Maglie. Pri: Gabriele Antonino, Veronica Mastrogiacomo, Alessandro Miceli. Fdi: Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo, Cesare Mevoli, Roberto Quarta.

Opposizione

I candidati sindaco Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Pasquale Luperti. Movimento Regione Salento: Michelangelo Greco. Pd: Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D'Onofrio, Denise Aggiano. M5S: Pierpaolo Strippoli. Impegno per Brindisi: Alessandro Antonino; Salvatore Giannace. Fusco Sindaco: Diego Rachiero

In caso di vittoria di Fusco

Dovvesse essere scelo Roberto Fusco, che ha ottenuto 13.579 preferenze (33,32 percenti) il consiglio comunale sarà così composto.

Maggioranza

Pd: Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D'Onofrio, Denise Aggiano, Rosella Gentile, Maurizio Pesari, Tiziana Brigante, Isabella Lettori, Giuseppe Massaro. Impegno per Brindisi: Alessandro Antonino, Salvatore Giannace, Luca Volpe e Antonio Manfreda. Movimento 5 Stelle: Pierpaolo Strippoli, Valeria Puca e Paolo Le Grazie. Fusco Sindaco: Diego Rachiero, Francesco D'Aprile e Oronzo Minno. Ora tocca a noi: Giulio Gazzaneo.

Opposizione

I candidati sindaco: Riccardo Rossi, Pasquale Luperti, Giuseppe Marchionna. Movimento Regione Salento: Michelangelo Greco. Forza Italia: Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo. Idea: Luciano Loiacono. Marchionna Sindaco: Antonio Bruno. Pri: Gabriele Antonino. Fratelli D'Italia: Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato