Giunta, vicina la chiusura del cerchio con FdI. Marchionna: "Non ci sono difficoltà politiche"

BRINDISI – Si avvicina la chiusura del cerchio sul Marchionna bis. Il tratto finale lo deve tracciare Fratelli d’Italia, cui spettano i due posti ancora vacanti nella nuova giunta varata ieri (venerdì 12 luglio) dal sindaco di Brindisi. Non è stato risolutivo l’incontro che si è svolto stamattina fra il primo cittadino e il segretario provinciale di FdI, Luigi Caroli.

Il consigliere regionale ha proposto le nomine di due uomini esterni al consiglio comunale. Di sicuro è stata sancita l’esclusione dell’ex vicesindaco Massimiliano Oggiano (delega all’Urbanistica). Potrebbe esserci ancora uno spiraglio, invece, per la riconferma di Antonio Pisanelli (Servizi sociali). Il problema è che uno dei due assessori di FdI dovrà essere di sesso femminile. Gli equilibri dettati dalla parità di genere, del resto, non lasciano spazio a dubbi. La giunta ufficializzata ieri da Marchionna è composta da tre donne (Livia Antonucci, Daniela Maglie, Caterina Cozzolino) e quattro uomini (Cosimo Elmo, Mario Scioscioli, Ercole Saponaro, Teodoro Scarano). Il rispetto delle cosiddette quote rosa impone la presenza di almeno un’altra assessora. Ma questo aspetto, evidentemente, non è stato messo in conto da Fratelli d’Italia, che ha fatto i nomi di due uomini.

"Non ci sono difficoltà politiche"

L’incomprensione, ad ogni modo, non preoccupa Marchionna. “Erano due - afferma il sindaco a BrindisiReport- le cose fondamentali che mi interessavano: la prima, ricomporre l’organo collegiale, perché l’attività amministrativa deve andare avanti; la seconda, che si prendesse atto della mia correttezza nel non assegnare deleghe e nel lasciare due posti liberi per Fratelli d’Italia”.

Ma quanto ci vorrà, ancora, per riempire queste caselle? “Questa cosa – dichiara Marchionna, riferendosi all’incomprensione con FdI sulla parità di genere – un po’ di tempo la porterà”. Il sindaco vorrebbe completare la giunta, con l’assegnazione delle deleghe, fra martedì e mercoledì della prossima settimana. “Il dato fondamentale - insiste Marchionna - è la conferma che non ci sono difficoltà politiche. Ho apprezzato la disponibilità e la conferma dell’adesione di FdI a questa maggioranza a tutto tondo. Tant’è vero che mi avevano portato i nomi, ma non praticabili perché non erano un uomo e una donna. Questo comporterà qualche ritardo”.

L'assetto della giunta

Salvo imprevisti, per i primi giorni della prossima settimana si dovrebbe chiudere una crisi politica aperta circa un mese fa, con la richiesta di revoca delle deleghe di giunta formalizzata da 18 consiglieri comunali su 20 (senza tenere conto del sindaco, 21esimo consigliere di maggioranza). L’assetto uscito dalle urne resta invariato. Forza Italia rinuncia a Gianluca Quarta (il più suffragato dei consiglieri) e a Ernestina Sicilia, che approda in consiglio comunale come prima dei non eletti. Al loro posto subentreranno il capogruppo Cosimo Elmo (dovrebbe occuparsi dei Lavori Pubblici) e Caterina Cozzolino. Confermata al Bilancio la segretaria cittadina di Fi, Livia Antonucci. L’unica altra “superstite” della precedente giunta è Daniela Maglie (Affari Legali), persona di fiducia del sindaco.

Fratelli d’Italia mantiene due assessori. La Lega mantiene una casella con Ercole Saponaro. Il capogruppo subentrerà in giunta (delega ai Servizi sociali) a Lidia Penta, che siederà in consiglio comunale come prima dei non eletti. Gli altri due assessori sono espressione della Casa dei Moderati e della lista Marchionna sindaco. Si tratta rispettivamente dell’ex dirigente Arpa, nonché dirigente dell’Annona per 10 anni, Mario Scioscioli, che subentra a Luciano Loiacono, e del consigliere comunale Teodoro Scarano, che prende il posto dell’architetto Tonino Bruno. Il Partito repubblicano manterrà la presidenza del consiglio, con Gabriele Antonino.

Una volta definite le due nomine in quota Fratelli d’Italia, Marchionna assegnerà le deleghe.

