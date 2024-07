Giunta monca: Fratelli d'Italia cerca la quadra, aumentano le quotazioni di Pisanelli

BRINDISI - Fratelli d'Italia non ha ancora formalizzato le sue proposte, ma i nomi potrebbero essere in dirittura d’arrivo. Ieri sera si è svolta l’ennesima riunione interna al partito. Si cerca l’intesa sulle nomine da proporre al sindaco Marchionna per i due posti ancora vacanti nella giunta, varata la scorsa settimana.

FdI era rappresentata dal vicesindaco Massimiliano Oggiano (Urbanistica) e da Antonio Pisanelli (Servizi sociali). La riconferma del primo è un’ipotesi a dir poco remota. Nelle ultime ore, invece, sembrano in aumento le quotazioni di Pisanelli. Il partito starebbe prendendo in seria considerazione la riproposizione di questo nome. Difficilmente, però, Pisanelli manterrebbe la delega ai Servizi sociali, che pare sia appannaggio di Ercole Saponaro, segretario cittadino della Lega, fra le new entry già ufficializzate da Marchionna, insieme a Cosimo Elmo (Forza Italia), Caterina Cozzolino (Forza Italia), Teodoro Scarano (lista del sindaco), Mario Scioscioli (Casa dei Moderati). Le uniche riconferme sono quelle di Livia Antonucci, segretaria cittadina di Forza Italia, e Daniela Maglie, ritenuta persona di fiducia del sindaco.

La crisi, come noto, si è aperta un mese fa, con la richiesta di revoca delle deleghe assessorili formalizzata da 18 consiglieri comunali di maggioranza su 20 (il documento non è stato firmato da Cesare Mevoli e Maria Lucia Vantaggiato, rispettivamente segretario cittadino e capogruppo di FdI). La questione resta aperta, alla vigilia della seduta del consiglio comunale convocata per le ore 9 di oggi (19 luglio). Almeno in avvio non ci dovrebbero essere colpi di scena. I cinque consiglieri di FdI (ad eccezione di Roberto Quarta, eletto in FdI ma sospeso dal partito), salvo colpi di scena, saranno presenti.

Il sindaco, ieri, in una dichiarazione rilasciata a margine di un evento organizzato da A2A, si è detto “moderatamente fiducioso” sul fatto che il consiglio si svolgerà e che saranno approvate delle delibere improcrastinabili riguardanti il bilancio e i regolamenti delle entrate, di contabilità e della tassa sui rifiuti.

Previste anche le surroghe dei quatto consiglieri che entreranno in giunta. Fra le file di Forza Italia, Elmo e Cozzolino saranno sostituiti rispettivamente dall’ex assessora Ernestina Sicilia e da Maria Ciaccia. Nella Lega, l’ex assessora Lidia Penta subentrerà a Ercole Saponaro. Nella lista del sindaco, Teodoro Scarano lascerà spazio a Lorenzo Guadalupi, già consigliere comunale nell’amministrazione Rossi, inizialmente nel gruppo del Pd, poi dichiaratosi indipendente, a seguito del passaggio in Italia viva.

Sempre nella giornata di ieri, Marchionna ha espresso l’auspicio che “fra venerdì e il fine settimana si chiuda questa vicenda, un po’ sofferta”. Tutto dipende da Fratelli d’Italia. Tornando alla riunione di ieri sera, dal partito trapela un cauto ottimismo. Si parla di confronto costruttivo, con chiarimenti interni, ma occorrerà ancora qualche giorno per trovare la sintesi su alcuni profili discussi. L’impressione è che Marchionna dovrà pazientare ancora un po’. Di certo la questione dovrà essere risolta prima del consiglio comunale sul bilancio e sul piano di rilancio della Brindisi Multiservizi, convocato per il 29 luglio.

