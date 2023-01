Forza Italia: nominati quattro nuovi coordinatori in provincia di Brindisi

BRINDISI – Si è tenuta sabato scorso, 7 gennaio, la riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia. Sul tavolo i temi centrali del rinnovamento di diverse dirigenze locali del partito azzurro e delle prossime elezioni amministrative in diversi comuni della provincia di Brindisi. All’incontro era presente, oltre alla coordinatrice provinciale Laura De Mola, anche il commissario regionale e deputato Mauro D’Attis.

L’occasione è stata utile per conferire le deleghe ai nuovi coordinatori cittadini della provincia di Brindisi: per il Comune di Erchie nominato il ruolo è stato affidato all’ex sindaco Giuseppe Margheriti; per San Pancrazio Salentino è stato nominato il consigliere comunale Giuseppe Petarra; Forza Italia a Cellino San Marco sarà invece guidata da Ezio Orsini ed infine, per Ostuni, la scelta è ricaduta sull’ex consigliera comunale Maria Pecere.

Nel ringraziare gli ormai ex coordinatori per il sostegno e la continua collaborazione con i vertici del partito, la coordinatrice Laura De Mola ha colto l’occasione per augurare buon lavoro ai nuovi dirigenti locali garantendo loro il massimo supporto anche e soprattutto in vista delle sfide future. Sfide che riguarderanno il rinnovo di diversi consigli comunali nell’intera provincia brindisina.