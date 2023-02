Dpp in consiglio comunale a tre mesi dal voto: "Atto di arroganza politica"

BRINDISI – “Un atto di pura arroganza politica”. I coordinamenti cittadini di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Idea e Udc condannano la scelta dell’amministrazione comunale di Brindisi di portare in discussione in consiglio comunale il documento programmatico preliminare (Dpp) al piano urbanistico generale (Pug) a tre mesi dal voto e dunque dal rinnovo di sindaco, consiglio comunale e giunta.

La seduta monotematica è stata convocata per martedì prossimo (14 febbraio) in prima convocazione e per il 16 febbraio in seconda convocazione.

“Pensare oggi di voler tracciare le basi del futuro sviluppo urbanistico della nostra città – si legge nella nota congiunta delle forze di centrodestra - significa compiere un atto di prepotenza nei confronti della prossima Amministrazione. E pensare che Rossi e Borri hanno avuto ben 4 anni e 9 mesi per dichiarare la visione di città ed il relativo progetto di sviluppo”.

“Si ha l’impressione che l’amministrazione Rossi - sostiene il centrodestra - non abbia mai avuto un’idea precisa di città e che, di contro, voglia ‘salvare il salvabile’ a tal punto da sostenere in extremis un Dpp ‘incompleto ed illeggibile’, per usare le parole pronunciate a riguardo dal commissario cittadino del Pd nella primavera scorsa”.

A detta del centrodestra “gettare oggi le fondamenta di un progetto che non si realizzerà è una scelta infruttuosa ed irrispettosa per la città”. “È auspicabile che Rossi compia un gesto di onestà intellettuale, quella scevra da fini elettorali – si legge ancora nel comunicato congiunto - e che rinunci alla discussione del documento per lasciare piena libertà di realizzare l’idea di città al sindaco e all’amministrazione che i cittadini sceglieranno tra qualche mese”. “La città – concludono i coordinamenti cittadini del centrodestra - non ha bisogno di cavalli di battaglia elettorali, ma piuttosto di scelte di responsabilità”.