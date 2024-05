Giochi Mediterraneo, Pd: "Opportunità storica per Francavilla Fontana"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria cittadina del Partito Democratico di Francavilla Fontana

Il Partito Democratico di Francavilla Fontana esprime grande soddisfazione per l'esito dell'incontro tenutosi a Taranto negli scorsi giorni tra una delegazione del Comune di Francavilla Fontana - guidata dal sindaco Antonello Denuzzo e dall'assessore ai Lavori Pubblici Annalisa Toma - ed il Commissario delegato per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, nel corso del quale è emersa la possibilità di candidare nel Master Plan dei Giochi in fase di discussione due impianti della città: stadio e palazzetto dello sport.

Ospitare i Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenterebbe un'opportunità di portata storica per tutto il movimento sportivo francavillese, sia per il valore internazionale dell'evento che per le importanti ricadute che potrebbe avere sull'impiantistica sportiva della città. Saremo al lavoro assieme all'amministrazione comunale per definire, nei tempi strettissimi indicati nell'incontro con il Commissario Massimo Ferrarese, due proposte progettuali capaci di migliorare sensibilmente l'accessibilità, la sostenibilità e la funzionalità di entrambe le strutture.

Come Partito Democratico ci piace immaginare che con i Giochi del Mediterraneo 2026 possa chiudersi un cerchio legato agli impianti sportivi della città iniziato nel 2014 con l'amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Bruno, quando Francavilla non aveva un palazzetto dello sport e poteva contare solo su uno stadio inidoneo ad ospitare partite di calcio professionistico.

Si è fatta molta strada, non senza ostacoli come lo sport insegna, ma abbiamo dimostrato che i sogni possono realizzarsi se guidati dalla buona politica. E noi vogliamo continuare a fare buona politica, ed a sognare insieme alla città.